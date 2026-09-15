El gobernador Marcelo Orrego participará esta tarde de la presentación de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y del FNS Forum en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Además de promocionar la principal celebración provincial, el Gobierno buscará utilizar el espacio empresarial para profundizar vínculos comerciales con otros países y abrir nuevos mercados para la producción sanjuanina.

Antes de viajar, Orrego explicó que ese objetivo forma parte de la estrategia que su gestión pretende darle a la Fiesta Nacional del Sol. “Tenemos que trabajar mucho en ese espacio de generar vínculos con otros países”, afirmó en rueda de prensa.

El mandatario confirmó que su agenda en Buenos Aires estará centrada en ambas presentaciones. “Hoy me toca viajar a Buenos Aires porque se abre la apertura del Forum de la Fiesta Nacional del Sol y también la presentación de la Fiesta Nacional del Sol”, señaló.

La pata productiva de la FNS

El FNS Forum constituye el espacio empresarial y de vinculación internacional asociado a la Fiesta Nacional del Sol. La intención oficial es aprovecharlo para generar contactos entre San Juan, representantes extranjeros y actores de distintos sectores productivos.

Orrego planteó que esa dimensión debe convivir con el perfil cultural e identitario de la celebración. “Tenemos que cuidar todo lo que significa la identidad, lo que significa nuestra idiosincrasia, nuestra cultura”, sostuvo, aunque remarcó que también resulta necesario fortalecer los contactos con otros países.

En ese sentido, destacó los vínculos generados durante los últimos años. “Embajadores, agregados comerciales, en definitiva, vienen llegando a San Juan y ustedes lo ven de manera cotidiana”, expresó.

Según el gobernador, esos contactos tuvieron impacto en el comercio exterior provincial. “Fruto de las conexiones que hacemos, fruto de los nexos que desarrollamos (...) hemos aumentado nuestras exportaciones”, afirmó.

Las exportaciones como respaldo

Orrego utilizó la evolución de las exportaciones como respaldo de esa estrategia. Indicó que durante 2024 crecieron un 66% y que en 2025 registraron otro incremento del 11%.

“En los últimos dos años acumulados eso equivale a un 85% de incremento de nuestras exportaciones en valores FOB”, aseguró.

El mandatario reconoció que buena parte de ese desempeño está vinculada con la minería. Según explicó, entre el 75% y el 80% de las exportaciones corresponden principalmente al oro y las cales de alta calidad.

El objetivo de ampliar mercados

Sin embargo, Orrego marcó que la intención del Gobierno es que la apertura internacional alcance también a otros sectores, especialmente a la agroindustria.

“Tenemos muy buenos productos y este tipo de acciones hace que nosotros incrementemos permanentemente nuestras exportaciones en todo lo que es la agroindustria”, afirmó.

La presentación de esta tarde en la Casa de San Juan buscará así instalar en Buenos Aires tanto la propuesta cultural de la Fiesta Nacional del Sol 2026 como la dimensión empresarial del FNS Forum, con la apertura de mercados y la generación de nuevos vínculos comerciales como uno de los objetivos centrales de la gestión provincial.