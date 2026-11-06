El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes 6 de noviembre una entrega de 310 computadoras a estudiantes de Valle Fértil, además de distribuir herramientas y certificados de capacitación laboral. Las actividades se desarrollaron en Villa San Agustín, donde también se realizó el operativo San Juan Cerca para que los vecinos pudieran acceder a servicios provinciales sin trasladarse a la Capital.

Del total de computadoras entregadas, 152 fueron destinadas a alumnos de Primaria y 158 a estudiantes de Secundaria. La distribución se realizó en el marco del programa Maestro de América, cultivando el futuro, que busca ampliar el acceso a la tecnología en las escuelas estatales.

La jornada también incluyó la entrega de 10 kits de electricidad y un proyecto de autoempleo vinculado con el mantenimiento edilicio. Además, se otorgaron certificados a vecinos que completaron cursos de soldadura y electricidad, y se habilitó la inscripción a tres nuevas capacitaciones.

Entregaron 310 computadoras a alumnos de Valle Fértil

La entrega de los equipos se desarrolló en la escuela Fuerza Aérea Argentina, ubicada en Villa San Agustín, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Los dispositivos fueron distribuidos entre estudiantes de nivel Primario y Secundario, que podrán incorporar herramientas digitales a sus actividades educativas.

La iniciativa forma parte del programa provincial Maestro de América, cultivando el futuro, que durante 2026 llegó a distintos departamentos de San Juan.

Además de las computadoras destinadas a estudiantes, el programa contempla la distribución de 3.000 equipos para docentes de la provincia, con el propósito de acompañar la incorporación de tecnología a la enseñanza.

Valle Fértil sumó herramientas para el autoempleo

Otra de las actividades estuvo destinada a vecinos que completaron capacitaciones en oficios mediante el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Durante la jornada se entregaron certificados correspondientes a cursos de soldadura y electricidad, dos especialidades vinculadas con servicios de mantenimiento y trabajos técnicos.

También se distribuyeron 10 kits de electricidad, destinados a facilitar que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar actividades laborales.

La entrega incluyó un proyecto de autoempleo correspondiente a la capacitación en mantenimiento edilicio, orientado a impulsar una actividad económica independiente.

El programa también abrió la inscripción a tres nuevas capacitaciones y realizó una charla informativa para vecinos interesados en aprender oficios y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

San Juan Cerca permitió realizar trámites en Villa San Agustín

Durante su visita al departamento, Orrego también recorrió el operativo San Juan Cerca 2026, desarrollado en la escuela Fuerza Aérea Argentina.

La actividad reunió distintas áreas del Gobierno provincial para brindar atención, asesoramiento y facilitar gestiones administrativas a los habitantes de Valle Fértil.

El dispositivo, organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, permitió concentrar servicios públicos en un mismo lugar, evitando que los vecinos tuvieran que viajar hacia otros departamentos para realizar determinadas consultas.

La iniciativa forma parte de los operativos que el Gobierno desarrolla en distintos puntos de San Juan, especialmente en localidades alejadas del Gran San Juan.

Educación y trabajo, los principales ejes de la visita

La entrega de computadoras y de herramientas laborales reunió dos iniciativas provinciales dirigidas a estudiantes y personas que buscan nuevas oportunidades de empleo.

Mientras el equipamiento educativo apunta a facilitar el acceso a recursos tecnológicos, las capacitaciones ofrecen formación práctica para desarrollar oficios o emprendimientos.

Con estas actividades, Valle Fértil se incorporó a los departamentos alcanzados por las entregas educativas de 2026 y sumó nuevas propuestas de capacitación para sus habitantes.