Orrego llevó salud, trámites y anteojos a vecinos de Pocito

El gobernador Marcelo Orrego recorrió una nueva edición del operativo San Juan Cerca en el departamento Pocito, una iniciativa que busca acercar las distintas áreas del Estado a los vecinos y que en esta oportunidad incorporó nuevos servicios vinculados a la regularización dominial de viviendas y la prevención médica.

La jornada se desarrolló en la Escuela Especial India Mariana y reunió a organismos provinciales que brindaron atención, asesoramiento y respuestas a los vecinos en un mismo espacio, con el objetivo de facilitar trámites y evitar traslados.

Durante la actividad, Orrego estuvo acompañado por funcionarios provinciales, entre ellos la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone; integrantes del Ministerio de Salud y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

Nuevas herramientas para regularizar viviendas

Una de las novedades del operativo fue la incorporación de asesoramiento para avanzar en la regularización dominial de inmuebles.

Equipos de la Asesoría Letrada General y Control de Legalidad brindaron información sobre requisitos y documentación necesaria para iniciar procesos de escrituración.

El servicio está destinado a adjudicatarios o herederos de viviendas del IPV, vecinos de Lotes Hogar, ocupantes de terrenos fiscales y personas que habitan una vivienda única construida en terrenos privados desde antes de 2006.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta herramienta permite que más familias puedan avanzar hacia la seguridad jurídica de sus hogares.

Controles médicos para la prevención del cáncer

Además, el operativo sumó una prestación especial vinculada al cuidado de la salud. El programa Onco San Juan, junto a la Fundación del Sanatorio Argentino, realizó controles ginecológicos destinados a la detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero.

Los estudios estuvieron dirigidos a mujeres de entre 14 y 70 años, sin necesidad de contar con turno previo, con el objetivo de ampliar el acceso a controles preventivos.

Más de 3.000 anteojos entregados durante 2026

En el marco de su visita a Pocito, el gobernador también encabezó una nueva entrega del programa Te Veo Bien, impulsado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

En esta oportunidad se otorgaron 875 pares de anteojos para 672 personas que previamente participaron de controles oftalmológicos en el departamento.

Los lentes fueron confeccionados según las necesidades de cada paciente, incluyendo opciones para visión cercana y lejana, bifocales y fotocromáticos.

Con esta entrega, San Juan alcanzó durante 2026 un total de 3.138 pares de anteojos distribuidos, beneficiando a 2.457 sanjuaninos de distintos departamentos.

El Gobierno provincial destacó que la iniciativa apunta a garantizar el acceso a la salud visual y mejorar la autonomía y calidad de vida de quienes no cuentan con cobertura médica.