El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno de San Juan avanzará con nuevos nombramientos dentro de la Policía provincial, aunque evitó establecer una fecha para concretarlos y pidió tranquilidad frente a la situación actual de la fuerza.

La definición surgió durante la entrega de 36 motocicletas destinadas a los departamentos D3 y D7 de la Policía, cuando el mandatario fue consultado sobre las designaciones pendientes y los cargos que actualmente se encuentran bajo esquemas de subrogación.

Orrego aseguró que las designaciones se realizarán cuando llegue el momento adecuado y sostuvo que la situación no representa una urgencia debido a que la Policía cuenta con personal capacitado para continuar al frente de las distintas funciones. “Sí, evidentemente ya van a llegar los tiempos”, afirmó el gobernador al referirse a los próximos nombramientos.

Orrego pidió calma

El mandatario explicó que la decisión de postergar las designaciones responde, entre otros factores, al contexto que atraviesa la institución luego del siniestro del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, en el que murieron siete personas.

Orrego señaló que el episodio generó un fuerte impacto en la sociedad sanjuanina y consideró que las decisiones vinculadas con la estructura de la Policía deben tomarse con tranquilidad. “A los sanjuaninos nos ha atravesado enormemente el dolor de lo que ha pasado con el tema del siniestro del helicóptero”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que quienes actualmente están ocupando los cargos pueden continuar desempeñando sus funciones mientras se define la estructura definitiva. “Hay que tener calma porque las personas que están ocupando no tienen una necesidad de tiempo en esto”, manifestó.

Diferenció la situación de Defensa Civil

Orrego explicó que no todas las designaciones requieren el mismo nivel de urgencia y puso como ejemplo la situación de Defensa Civil, donde sí consideró necesario realizar un nombramiento inmediato.

Según explicó, en ese caso la necesidad estaba vinculada a la actividad permanente del organismo y a los escenarios meteorológicos que pueden presentarse en la provincia, con alertas que requieren una conducción definida. “Sí lo tuve que hacer en el caso del titular de Defensa Civil”, indicó el gobernador.

En cambio, sostuvo que en la Policía existe actualmente una estructura capaz de garantizar el funcionamiento de la fuerza mientras se analiza la designación de las autoridades correspondientes.

“Tenemos buenos recursos humanos”

El gobernador defendió el trabajo de los integrantes de la Policía de San Juan y destacó la capacidad del personal para asumir las distintas responsabilidades. “Si hay algo que tenemos en la Policía de San Juan son buenos recursos humanos”, afirmó.

Orrego sostuvo que los efectivos continúan cumpliendo sus funciones y que el Gobierno seguirá acompañando a la institución con equipamiento y tecnología. En esa línea, durante la misma jornada se concretó la entrega de 36 motocicletas para los departamentos D3 y D7, destinadas a tareas de tránsito, prevención y despliegue operativo. El mandatario también recordó inversiones realizadas durante su gestión en vehículos, cámaras de seguridad, chalecos antibalas, armas y dispositivos de tecnología Taser.