Orrego oficializó a Torres como subjefe de Policía y ratificó a Morales en Protección Civil

El gobernador Marcelo Orrego oficializó a Pablo Torres como subjefe de la Policía de San Juan y a Diego Morales en la Dirección de Protección Civil. Las designaciones cubren las vacantes generadas tras las trágicas muertes de Germán Videla y Carlos Heredia en Valle Fértil.

El comisario general Pablo Torres lideraba la Dirección de Operaciones Policiales D-3, un área estratégica enfocada en la coordinación operativa y preventiva provincial. Durante su gestión supervisó el Comando Radioeléctrico, Infantería y diversas unidades abocadas a la respuesta inmediata.

Por otro lado, Diego Morales fue ratificado en Protección Civil luego de desempeñarse de forma interina. Morales posee un extenso recorrido en la Policía sanjuanina, donde llegó a ser subjefe, destacándose en rescates de alta montaña y capacitaciones internacionales.

Las resoluciones adoptadas por el ejecutivo garantizan estabilidad institucional y refuerzan el esquema de seguridad pública local. Con estas coberturas, el gobierno sanjuanino busca consolidar las políticas preventivas y la respuesta operativa ante emergencias en toda la provincia.

Asimismo, mediante decreto gubernamental, Marcelo Orrego autorizó la promoción de 250 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial. Esta medida de ascenso beneficia de manera directa al 20 % de la dotación total que integra la fuerza penitenciaria.

El ascenso masivo busca premiar los años de servicio, la formación constante y la dedicación del personal dedicado a la custodia. La disposición fue calificada como una decisión progresiva que se ajusta de forma estricta a la disponibilidad presupuestaria oficial.

Las autoridades destacaron la función esencial que cumple el equipo penitenciario en el resguardo de los establecimientos donde se cumplen las condenas. Este reconocimiento fortalece el desarrollo profesional de los agentes y representa un importante estímulo para sus respectivas familias.

La medida complementa un proceso de reestructuración en el Servicio Penitenciario Provincial, que recientemente nombró al prefecto Carlos Suárez como primer director de carrera. A eso se suma la designación de la subprefecto Norma Iragorre, primera mujer en la subdirección.