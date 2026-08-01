Orrego participará de la misa en homenaje a los fallecidos en Ischigualasto

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participará este lunes 3 de agosto en la ceremonia litúrgica programada para las 10 de la mañana. El oficio religioso fue convocado de manera conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y las autoridades policiales locales para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en el siniestro aéreo registrado en el departamento Valle Fértil.

La actividad pública marcará una de las primeras reapariciones del mandatario tras su retorno a la provincia. La misa se desarrollará en el templo de San Juan Bautista, situado en la intersección de la calle Mendoza y la avenida José Ignacio de la Roza, en la zona central de la ciudad capital.

La conducción del acto sagrado estará a cargo de la máxima autoridad de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo, la figura eclesiástica de mayor jerarquía en la región. El encuentro buscará ofrecer un ámbito de contención para los allegados a los fallecidos y para los habitantes del territorio provincial que se vieron impactados por el hecho vial marítimo o aéreo reportado en la zona cordillerana.