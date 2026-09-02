El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este martes de la cena de gala organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), en el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2026, que se desarrolla en Buenos Aires.

La velada reunió a importantes autoridades y referentes del automovilismo, entre ellos el presidente del ACA, César Carman; el titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem; el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El encuentro funcionó como una señal de respaldo al automovilismo nacional y, especialmente, al proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina, una posibilidad que tomó fuerza durante los últimos meses.

San Juan, dentro de la agenda internacional

La presencia de Orrego también se vinculó con la participación que San Juan viene teniendo en competencias internacionales. Durante el Desafío Ruta 40 2026, válido por el Campeonato Mundial de Rally Raid de la FIA, el gobernador compartió actividades con Carman y otros referentes del deporte motor.

En ese contexto, el titular del ACA había destacado el entusiasmo del público argentino y el impacto de la presencia de Franco Colapinto, además del trabajo para que el país vuelva a recibir grandes competencias internacionales.

La cena permitió así volver a mostrar a San Juan dentro de una agenda que excede lo estrictamente deportivo y que busca posicionar al país como sede de eventos internacionales de primer nivel.

El regreso de la Fórmula 1

El regreso de la máxima categoría fue uno de los principales temas del Congreso Americano de la FIA, que reúne en Buenos Aires a representantes de 32 clubes miembros de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

El presidente Javier Milei había planteado durante la apertura del Congreso que la Argentina cuenta con condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial. “Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen”, sostuvo.

La última carrera de Fórmula 1 disputada en Argentina fue en 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Actualmente, las obras que se realizan en el circuito porteño apuntan a recuperar la certificación necesaria para recibir competencias internacionales de máxima jerarquía.

Una posibilidad que todavía requiere inversiones

Pese al impulso político, el presidente de la FIA puso límites a las expectativas. Ben Sulayem respaldó la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir la categoría, aunque remarcó que todavía deben cumplirse requisitos vinculados con inversión, infraestructura y disponibilidad dentro de un calendario que actualmente tiene un límite de 24 carreras.

En ese escenario, la presencia de Orrego en el encuentro del ACA volvió a vincular a San Juan con las gestiones y conversaciones que buscan recuperar para la Argentina un lugar en el calendario de las principales competencias internacionales del automovilismo.