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Orrego pidió fortalecer los simulacros para estar listos ante sismos
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego participó de un simulacro de sismo y destacó la importancia de este tipo de ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias. Durante la actividad, remarcó el trabajo coordinado del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y sostuvo que la preparación permanente es una responsabilidad del Estado para enfrentar eventuales catástrofes naturales.
"Es una verdadera oportunidad estar presentes en este tipo de simulacros porque nos permiten dar una respuesta clara de que debemos estar preparados para las catástrofes naturales", expresó el mandatario.
Además, explicó que en el COE trabajan de manera conjunta fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, Defensa Civil, equipos de salud y otros organismos especializados. "Lo más importante es que todos hablemos el mismo idioma cuando llegue el momento de actuar. Ojalá nunca ocurra una emergencia de esa magnitud, pero gobernar también es estar preparados aunque nada suceda", afirmó.
Orrego recordó que San Juan cuenta con una extensa experiencia en materia sísmica y señaló que ese aprendizaje acumulado obliga a mantener el entrenamiento constante. "Los sanjuaninos nunca debemos dejar de capacitarnos. Tenemos que entrenarnos de manera permanente y seguir planificando obras e infraestructura preparada para este tipo de situaciones", sostuvo.
Experiencia sanjuanina a disposición
Durante el contacto con la prensa también fue consultado por la situación de Venezuela y explicó que la provincia puso su experiencia a disposición de las autoridades nacionales. "Nos comunicamos con Cancillería para ofrecer toda la experiencia que tiene San Juan en materia de emergencias. Ahora queda en manos del Gobierno nacional disponer de esa colaboración si fuera necesaria", indicó.
Asimismo, destacó que durante cinco jornadas trabajarán equipos interdisciplinarios para perfeccionar los protocolos de actuación. "Cada organismo aporta su conocimiento, pero el objetivo principal es que, cuando haya que intervenir, la respuesta sea coordinada, concreta y eficaz", remarcó.