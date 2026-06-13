Orrego por el aniversario de San Juan: “Hace 464 años comenzó la historia"

La provincia conmemora una fecha histórica que define su identidad y su trayectoria regional. En este marco, el gobernador Marcelo Orrego utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje especial a la comunidad. “Hace 464 años comenzó la historia de San Juan” expresó al inicio de su publicación para recordar los orígenes del territorio.

El mandatario comparó el desarrollo local con el crecimiento de una semilla y el impacto del trabajo humano a lo largo del tiempo. “Como una semilla que fue creciendo con el esfuerzo de generaciones de sanjuaninos, nuestra provincia se construyó con trabajo, solidaridad y el compromiso de quienes siempre apostaron por esta tierra” señaló respecto al aporte de los antecesores.

En cuanto a la actualidad, la gestión busca profundizar las bases del crecimiento mediante inversiones estratégicas en diversas áreas. “Hoy seguimos honrando ese legado invirtiendo en educación, infraestructura y producción, sembrando las bases del San Juan que queremos para las próximas generaciones” manifestó Orrego sobre las prioridades actuales.

Finalmente, el mensaje destacó el valor de cada acción dentro de una construcción colectiva orientada al futuro. “Cada escuela, cada obra y cada proyecto son parte de ese camino compartido” sostuvo el titular del Ejecutivo provincial. La publicación cerró con un saludo afectuoso para todos los ciudadanos con la frase “¡Felices 464 años, San Juan!” para concluir la jornada conmemorativa.