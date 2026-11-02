El gobernador Marcelo Orrego puso el acento en el reclamo histórico de los habitantes de Iglesia luego de anunciar la repavimentación de 22 kilómetros de la Ruta Nacional 150, entre Las Flores y Colola. El mandatario aseguró que se trata de una intervención solicitada durante décadas por los vecinos y que, finalmente, comenzará a ejecutarse en las próximas semanas. Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar con nuevas obras sobre otros sectores del corredor vial.

"Hacían décadas y décadas que lo estaban solicitando y hoy vamos a poner en marcha esa obra tan importante", expresó Orrego este lunes, al referirse a los trabajos que fueron anunciados previamente a través de sus redes sociales.

El gobernador destacó que la intervención no solamente responde a las necesidades del transporte vinculado a la actividad minera, sino que también busca mejorar las condiciones de circulación de las familias iglesianas que utilizan diariamente esta ruta.

"Vamos a intervenir esos 22 kilómetros porque tienen mucho que ver con la vida cotidiana de los iglesianos. Pero, además, esta ruta es fundamental para impulsar no solamente la industria minera, sino también la agroindustria de San Juan y para fortalecer y potenciar el turismo en el interior", sostuvo.

Una obra reclamada durante décadas en Iglesia

El tramo comprendido entre Las Flores y Colola forma parte de un corredor estratégico para el departamento, donde conviven el tránsito particular de los vecinos y los vehículos pesados relacionados con las actividades productivas.

La intervención anunciada contempla la recuperación del pavimento a lo largo de 22 kilómetros, además del ensanche de la calzada y la construcción de banquinas en aquellos sectores donde las características del camino lo permitan. También se instalarán nuevas defensas y guardarraíles, cartelería y señalización horizontal y vertical.

Los trabajos se realizarán con financiamiento internacional destinado a infraestructura y, según lo informado oficialmente, está previsto que comiencen en las próximas semanas.

A estas mejoras se suma la construcción de seis derivadores de tránsito en Rodeo. Tres ya están en ejecución en las intersecciones con la Ruta Provincial 430, calle Paoli y calle Santo Domingo Este. Los restantes se realizarán en los cruces con las rutas provinciales 405 y 418, y Santa Lucía.

Las intervenciones apuntan a ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en puntos donde confluyen los desplazamientos cotidianos de los habitantes y el transporte relacionado con la producción.

Orrego no descartó nuevas intervenciones en la Ruta 150

Más allá de los 22 kilómetros anunciados, el gobernador también se refirió a la posibilidad de continuar con las mejoras sobre otros sectores de la Ruta Nacional 150, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre nuevas etapas.

"Después vamos a estudiar la posibilidad de avanzar con otras intervenciones. Es muy factible, pero todavía tenemos que analizarlo. Hay un proceso técnico relacionado con la transformación que tendrá la Ruta 150 en el futuro. Por ahora, lo concreto es este primer tramo, que es sumamente importante", manifestó.

De esta manera, Orrego confirmó que la Provincia evalúa la continuidad de las intervenciones, pero supeditó cualquier avance a los estudios técnicos correspondientes. Por el momento, no precisó qué sectores podrían incorporarse, ni los plazos o recursos necesarios para esas eventuales obras.

La prioridad inmediata estará puesta en el tramo entre Las Flores y Colola, una intervención que, según reconoció el propio mandatario, responde a un pedido que los habitantes de Iglesia vienen sosteniendo desde hace décadas.