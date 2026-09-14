El gobernador Marcelo Orrego anunció las fechas previstas para licitar y comenzar tres obras viales consideradas estratégicas para San Juan. Se trata del nuevo nudo en la intersección de Ruta Nacional 40 y Avenida de Circunvalación y de dos tramos de la Ruta 40 Norte, estos últimos vinculados al acuerdo firmado con la empresa Vicuña.

Según detalló el mandatario, la primera convocatoria será la del nudo vial de Ruta 40 y Circunvalación, cuya licitación está prevista para este 15 de septiembre. La intención del Ejecutivo es que los trabajos puedan comenzar aproximadamente el 18 de octubre.

“El primero es el nodo que vamos a desarrollar, en este caso de la avenida Circunvalación y Ruta 40”, explicó Orrego. Sobre los plazos agregó que la licitación será “el día 15 de septiembre” y estimó que “el comienzo de la obra va a ser el 18 de octubre”.

Dos frentes sobre Ruta 40 Norte

El gobernador también confirmó el avance de los primeros dos frentes de obra sobre la Ruta 40 Norte. Uno contempla aproximadamente cinco kilómetros entre Rawson y Callejón Blanco, en Albardón, mientras que el segundo abarcará unos 36 kilómetros entre Tucunuco y San Roque.

Para ambos sectores, Orrego señaló que el llamado a licitación está previsto aproximadamente para el 18 de septiembre y que la intención es comenzar los trabajos durante octubre.

“El llamado a licitación será ahora, el 18 de septiembre y las obras van a empezar, en ambos casos, en octubre”, afirmó.

Las intervenciones forman parte de las obras contempladas dentro del acuerdo integral alcanzado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña para financiar infraestructura vinculada al desarrollo provincial.

Las obras arrancarán antes de que ingrese el dinero

Uno de los puntos que aclaró Orrego es que el cronograma de licitación y comienzo de los trabajos avanzará antes de que la Provincia reciba los fondos comprometidos por Vicuña.

Ante la consulta sobre cuándo estarán disponibles esos recursos, respondió: “Los recursos de Vicuña llegan en diciembre, la licitación la vamos a hacer ahora”. Además, anticipó que el Ejecutivo analizará mecanismos para realizar adelantos de obra.

“El contrato firmado es que en diciembre, antes del 20 de diciembre, ese monto va a estar acreditado en las cuentas de la provincia”, precisó.

De esta manera, el Gobierno apunta a tener los primeros trabajos en marcha durante octubre, mientras espera que hacia diciembre ingresen los recursos previstos en el acuerdo con la compañía minera.