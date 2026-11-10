El gobernador Marcelo Orrego ratificó este martes 10 de noviembre que San Juan proyecta entregar otras 50.000 computadoras a estudiantes durante 2027. La cifra corresponde a una nueva etapa del programa provincial de digitalización y no al total acumulado de dispositivos distribuidos hasta ahora. El anuncio se produjo en Rivadavia, donde 1.920 alumnos de escuelas públicas recibieron sus equipos.

“Vamos a entregar, si Dios quiere, 50.000 computadoras para todos los chicos de la secundaria”, afirmó el mandatario durante el acto realizado en el complejo Cepas Sanjuaninas. También anticipó que el año próximo buscará “redoblar el esfuerzo” para ampliar la incorporación de tecnología en las aulas.

La iniciativa tiene un antecedente concreto: el 13 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del acuerdo entre la Provincia y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que contempla la adquisición de 50.000 nuevas netbooks educativas. La votación terminó con 19 votos afirmativos y ocho abstenciones.

Por eso, las declaraciones de Orrego de este martes no constituyen el primer anuncio de la compra, sino una ratificación de la meta para 2027. La autorización legislativa habilita avanzar con la adquisición, pero no acredita por sí sola que los equipos ya estén comprados o disponibles para su entrega.

Qué se entregó y cuántas computadoras faltan

Durante la actividad, el gobernador repasó el alcance del programa entre 2025 y lo que va de 2026. Según precisó, se distribuyeron alrededor de 30.000 computadoras: 5.000 destinadas a docentes y 25.000 a estudiantes.

La entrega de Rivadavia comprendió 1.920 equipos: 1.138 para alumnos de quinto grado de primaria y 782 para estudiantes de segundo año de secundaria. El operativo forma parte del programa “Domingo Faustino Sarmiento, Maestro de América, Cultivando Futuro”, impulsado por los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas.

Con el paso por Rivadavia, el despliegue llegó a 16 departamentos de San Juan. Las siguientes entregas están previstas para 25 de Mayo, Calingasta y alumnos de escuelas secundarias de Rawson, mientras el Gobierno completa la etapa actual de distribución.

La apuesta por el acceso digital

Orrego sostuvo que las computadoras deben servir para el aprendizaje y también para preparar a los estudiantes frente a nuevas exigencias. “Hoy quien no conoce ese mundo digital probablemente quede afuera de los futuros desafíos que tiene el mundo en general. Entonces, nuestros chicos tienen que estar preparados”, señaló.

En la misma línea, expresó que contar con estas herramientas puede permitir que los jóvenes “puedan soñar, puedan capacitarse” y fortalecer su formación pedagógica.

La ampliación aprobada en la Legislatura también extendió la vigencia del convenio con UNOPS hasta el 31 de mayo de 2027. Ese plazo corresponde al acuerdo administrativo y no debe confundirse con una fecha confirmada para completar las entregas. De momento, no se difundió en el anuncio un cronograma detallado de distribución de las nuevas 50.000 computadoras.