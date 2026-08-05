El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, brindará este miércoles 5 de agosto un mensaje por Cadena Provincial. La transmisión comenzará a las 20 y estará destinada a comunicar anuncios de interés para todos los sanjuaninos. Desde el Gobierno provincial informaron que el discurso será emitido a través de la Cadena Provincial, por lo que podrá seguirse en los distintos medios que retransmitan la señal oficial.

Si bien no se adelantó el contenido de los anuncios, la expectativa está puesta en las definiciones que el mandatario provincial dará durante el mensaje, el primero de estas características en las últimas semanas.

La administración provincial indicó que el enlace para seguir la transmisión en vivo será compartido oportunamente para que los ciudadanos puedan acceder al mensaje a través de las plataformas oficiales y los medios de comunicación que difundan la señal.

De esta manera, el Gobierno convocó a la comunidad a seguir la alocución prevista para las 20, en la que Orrego expondrá las medidas y anuncios preparados para la provincia.