El gobernador Marcelo Orrego salió este jueves a responder públicamente al nuevo avance institucional impulsado por su par de La Rioja, Ricardo Quintela, quien envió a la Legislatura riojana un proyecto para rechazar los límites interprovinciales vigentes y avanzar con acciones vinculadas al reclamo territorial que mantiene esa provincia sobre sectores actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario sanjuanino fue categórico al afirmar que "la jurisdicción no está en discusión" y sostuvo que los límites entre ambas provincias cuentan con respaldo legal desde hace más de medio siglo.

"Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014", expresó Orrego.

La respuesta llegó luego de que trascendiera el proyecto enviado por Quintela a la Cámara de Diputados de La Rioja. La iniciativa busca ratificar el rechazo de esa provincia al acuerdo limítrofe de 1968 y habilitar acciones legales para sostener el reclamo sobre territorios que actualmente administra San Juan, una controversia que en los últimos meses se profundizó por la disputa vinculada a áreas de interés minero y a sectores relacionados con Ischigualasto.

"Ninguna provincia puede cambiar un límite por su cuenta"

En su mensaje, Orrego remarcó que una provincia no tiene facultades para modificar unilateralmente los límites interprovinciales.

"Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia", señaló.

El planteo del mandatario apunta a deslegitimar cualquier intento de alterar la situación jurídica actual mediante una norma provincial. Desde la posición sanjuanina se sostiene que los límites vigentes fueron establecidos por la Ley Nacional 18.004 y que continúan plenamente vigentes, criterio que el Gobierno provincial viene defendiendo desde que Quintela reabrió la discusión meses atrás.

Defensa del territorio

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo vinculado a la defensa de los recursos estratégicos de la provincia.

"No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto", sostuvo el gobernador.

La referencia al parque provincial no es casual. Ischigualasto se transformó en uno de los puntos más sensibles de la controversia luego de que dirigentes riojanos incluyeran ese sector dentro de los territorios reclamados por la provincia vecina.

Convocatoria a la unidad política

En el tramo final de su pronunciamiento, Orrego convocó a todos los sectores políticos sanjuaninos a cerrar filas en defensa de la posición provincial.

"Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece", afirmó.

Al mismo tiempo, buscó mantener un tono institucional respecto de La Rioja. "Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones", concluyó.