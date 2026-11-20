El gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a representantes diplomáticos, autoridades regionales y referentes institucionales de Argentina y Chile, en el marco de las actividades protocolares previas a la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los encuentros formaron parte de la agenda de recepción de las delegaciones internacionales que llegaron a San Juan para participar de la celebración más importante de la provincia.

Las reuniones se desarrollaron en la Sala Gobernador Eloy P. Camus y contaron con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien acompañó al mandatario provincial durante cada uno de los encuentros.

Las autoridades que visitaron Casa de Gobierno

Entre las visitas estuvo el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, quien participó de las actividades protocolares junto a las autoridades provinciales. También llegó el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega, acompañado por consejeros regionales y los cónsules de Chile en Mendoza y San Juan.

Además, Orrego recibió al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, quien estuvo acompañado por los alcaldes de Punitaqui, Illapel y Copiapó. La presencia de representantes de distintas localidades chilenas formó parte de los encuentros institucionales organizados durante la previa de la celebración sanjuanina.

La visita del embajador de Austria

La agenda protocolar también incluyó la visita del embajador de la República de Austria, Gerhard Mayer, quien presentó sus saludos protocolares al gobernador. De esta manera, las reuniones reunieron a representantes diplomáticos y autoridades regionales de distintos puntos del ámbito nacional e internacional.

La Fiesta del Sol como punto de encuentro

Los encuentros institucionales forman parte de las actividades organizadas para recibir a las autoridades y delegaciones que visitan San Juan con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La celebración provincial constituye el escenario de estas reuniones protocolares, que convocan a representantes de distintos sectores y países.