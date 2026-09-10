Orrego recibió al cónsul alemán y analizaron oportunidades para San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno al cónsul de Alemania para la Región de Nuevo Cuyo, Andreas Vollmer, durante una visita protocolar en la que dialogaron sobre el desarrollo provincial y las oportunidades para fortalecer los vínculos y la cooperación entre San Juan y ese país.

Del encuentro también participó la ministra de Gobierno, Laura Palma. Durante la reunión, las autoridades abordaron la actualidad de San Juan, el desarrollo de la provincia y las posibilidades de continuar profundizando la relación con Alemania.

Un diálogo frecuente

Vollmer destacó la relación que mantiene con el Gobierno provincial y aseguró que existe un contacto frecuente con el mandatario sanjuanino para intercambiar información sobre la realidad de ambos lugares.

“Con el Gobernador tenemos un diálogo frecuente. Siempre nos ponemos al día sobre qué está pasando en San Juan y qué está pasando en Alemania, para ver cómo podemos hacer nuevos puentes entre la provincia de San Juan y Alemania”, expresó.

En ese sentido, el cónsul honorario destacó el momento que atraviesa la provincia y manifestó la intención de Alemania de acompañar su desarrollo. “San Juan está pasando mucho, se está desarrollando muy bien y Alemania quiere acompañar eso de la mejor manera”, afirmó.

El interés por la minería sanjuanina

Durante la conversación también surgió el interés de empresas alemanas por las oportunidades vinculadas al desarrollo minero de San Juan.

Vollmer mencionó particularmente una reciente reunión con empresas de ese país, en la que analizaron una posible propuesta relacionada con el tren minero.

La referencia se dio en el marco de las conversaciones destinadas a fortalecer los vínculos entre San Juan y Alemania y generar nuevos puentes de cooperación.

Una relación de 139 años

Finalmente, Vollmer resaltó la extensa trayectoria de los vínculos entre Alemania y la región de Cuyo y expresó su intención de continuar profundizando esa relación. “Tenemos una tradición muy larga acá en la región de Cuyo. Tenemos la representación de Alemania ya desde hace 139 años y siempre hemos trabajado juntos. Lo queremos continuar”, afirmó.

El encuentro entre Orrego y el cónsul honorario se desarrolló en Casa de Gobierno como una visita de carácter protocolar, con el foco puesto en mantener y fortalecer los vínculos entre San Juan y Alemania.