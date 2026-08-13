El gobernador Marcelo Orrego recorrió este jueves el operativo San Juan Cerca que se desarrolló en Huaco, Jáchal, con el objetivo de acercar servicios y trámites del Estado provincial a los habitantes de localidades alejadas de la Capital.

Durante la visita, el mandatario supervisó los diferentes puestos de atención y destacó la importancia de descentralizar las prestaciones para evitar que los vecinos tengan que recorrer cientos de kilómetros para realizar gestiones en el Centro Cívico.

“Estamos desarrollando una actividad que es habitual, como es el San Juan Cerca, que nos da la oportunidad de poder descentralizar las prestaciones que se hacen en las reparticiones públicas”, expresó Orrego.

El gobernador explicó que durante los operativos se ofrece un amplio abanico de servicios vinculados con regularización dominial, documentación, salud y prevención, entre otras áreas. “Evitamos que la gente tenga que hacer, en este caso, cientos de kilómetros para llegar al Centro Cívico”, remarcó.

Escuchar a los vecinos y llevar soluciones

Orrego también puso el foco en el contacto directo con quienes viven en las zonas más alejadas de la provincia. “Lo que tratamos es justamente descentralizar, tener la posibilidad de llegar a cada una de las localidades, abrir bien las orejas, escuchar mucho los problemas de la gente, traer respuestas, soluciones”, sostuvo.

Además, destacó la importancia que su gestión otorga a las comunidades alejadas del Gran San Juan. “Yo le doy mucha importancia al interior y sé que, al estar un poco lejos de la ciudad Capital, estos operativos tienen que ser aprovechados”, agregó.

Durante la recorrida estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y funcionarios de diferentes áreas provinciales.

El operativo continuará en Jáchal

El despliegue comenzó durante la mañana del jueves en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Mogna y continuó por la tarde en Huaco. Este viernes 14 de agosto, San Juan Cerca llegará a la Escuela Normal Superior de San José de Jáchal.

Los vecinos pueden realizar trámites vinculados con la tarjeta SUBE, DNI, IPV, jubilaciones y programas de empleo, además de acceder a controles de clínica médica, ginecología y pediatría.

También participa el programa Ver para ser Libres, que ofrece atención oftalmológica y entrega de anteojos a niños y adolescentes. A esto se suman servicios para mascotas y capacitaciones destinadas a emprendedores.

La iniciativa busca que habitantes de localidades ubicadas a más de 100 kilómetros de la Capital puedan resolver diferentes trámites y acceder a prestaciones en una misma jornada, sin necesidad de trasladarse hasta el Gran San Juan.