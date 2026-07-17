Orrego respondió si habrá asueto en San Juan si Argentina gana el Mundial

La expectativa por la final del Mundial entre Argentina y España también abrió el debate sobre un posible feriado o asueto para el lunes 20 de julio en caso de que la Selección consiga el título. Consultado sobre esa posibilidad, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, evitó confirmar una medida y sostuvo que la definición está siendo analizada por el Gobierno nacional.

Ante la consulta de la prensa, Orrego respondió con cautela y dejó en claro que, por ahora, no existe una decisión tomada. "Esperemos primero hacer un gran partido y que a la Selección le vaya muy bien. Tengo mucha fe", expresó al ser consultado sobre la posibilidad de decretar un asueto para el lunes posterior a la final.

El mandatario provincial agregó que "el Gobierno nacional está evaluando esa posibilidad" y remarcó que cualquier determinación dependerá de esa instancia. "Existe esa posibilidad, pero hoy no hay ninguna definición", afirmó.

Además, recordó que durante la semifinal la Provincia otorgó una flexibilización horaria para que los empleados públicos pudieran seguir el encuentro junto a sus familias. "El otro día permitimos que quienes trabajan en la administración pública pudieran retirarse una o dos horas antes para llegar a sus casas y ver el partido con sus seres queridos. Es algo que ocurre una vez cada cuatro años", señaló.

El valor del trabajo y el ejemplo de la Selección

Más allá de la expectativa deportiva, Orrego insistió en que el trabajo debe seguir siendo una prioridad. "Los sanjuaninos tenemos que entender que para ser mejores todos los días hay que trabajar mucho, desde muy temprano hasta la tarde o incluso hasta la noche. Debemos predicar con el ejemplo", sostuvo.

En ese sentido, explicó que cualquier decisión deberá contemplar también el normal funcionamiento de la administración pública. "Veremos qué sucede, pero también tenemos que cuidar el patrimonio de la provincia y garantizar que el Estado siga funcionando", indicó.

El gobernador también aprovechó para destacar el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el mensaje que transmite a la sociedad. "La Selección nos dio una oportunidad enorme de volver a jugar una final del mundo. Es un grupo que deja todo en cada partido, nunca baja los brazos y siempre mira hacia adelante. Ese espíritu es un ejemplo del que todos podemos aprender", concluyó.

Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio desde las 16 horas, con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo. Mientras crece la ilusión en todo el país, también aumenta la expectativa sobre una eventual decisión oficial respecto al lunes siguiente, aunque por el momento no hay confirmaciones sobre un feriado o asueto.