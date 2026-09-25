El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este viernes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la previa de una nueva instancia de debate sobre la reforma electoral. Durante el encuentro repasaron la agenda compartida entre la Nación y la provincia y las iniciativas legislativas en discusión, con la eliminación de las PASO como uno de los principales temas.

En ese marco, Orrego manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La reunión se produjo mientras Santilli mantiene conversaciones con distintos gobernadores para sumar respaldos a la reforma que busca avanzar en el Congreso. La iniciativa también contempla cambios en el financiamiento de los partidos, modificaciones vinculadas a la Boleta Única de Papel y la incorporación de Ficha Limpia.

La postura del gobernador sanjuanino ya había quedado definida días atrás. Orrego sostuvo que “los argentinos no precisan de tantas PASO para ordenar los partidos políticos” y consideró que actualmente la ciudadanía no necesita tantas instancias previas antes de una elección. También afirmó: “En esta oportunidad, la gente quiere ir a votar, va a votar por quien desea”.

El respaldo a la eliminación de las primarias nacionales se vincula además con la reforma que San Juan deberá discutir de cara a 2027. Orrego planteó que la provincia esperará qué resuelve el Congreso antes de terminar de definir su propio sistema electoral. En esa discusión, el gobernador anticipó que busca avanzar hacia la Boleta Única de Papel y ratificó su rechazo a la Ley de Lemas.

“Yo estoy en contra de la Ley de Lemas. Es algo que vamos a seguir avanzando, ya en el mismo camino”, había señalado Orrego, al tiempo que definió a la Boleta Única de Papel como “un sistema claro”. También sostuvo que el resultado del debate nacional será relevante para el diseño electoral que adopte San Juan.

La discusión nacional llega a esta nueva etapa sin un acuerdo cerrado. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó el tratamiento de la reforma el 15 de septiembre, pero la reunión terminó nuevamente en cuarto intermedio. El proyecto oficial contempla la eliminación de las PASO y requiere reunir apoyos de otros bloques para avanzar en el Congreso.

En paralelo, el jefe de Gabinete lleva adelante reuniones con gobernadores para negociar tanto la reforma electoral como el Presupuesto 2027. Diario Huarpe informó que Santilli viene buscando acuerdos con mandatarios de distintas provincias, en una negociación en la que las posiciones sobre las PASO no son uniformes.

Para San Juan, el resultado del debate tendrá una consecuencia directa: la definición nacional será uno de los elementos que el Gobierno provincial deberá tener en cuenta al momento de avanzar con su propio esquema electoral para 2027. Orrego ya fijó su posición sobre las PASO y la Ley de Lemas y ahora aguarda qué decisión toma el Congreso.