"Sus palabras reflejan una mirada que comparto profundamente". Con esa definición, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su coincidencia con el mensaje del papa León XIV, luego de participar este domingo 8 de noviembre del encuentro que el Pontífice mantuvo con autoridades nacionales y provinciales en Buenos Aires. El mandatario destacó especialmente los conceptos vinculados con la defensa de la vida, la protección de las familias, la dignidad del trabajo y las oportunidades para los jóvenes.

A través de una publicación en sus redes sociales, Orrego compartió sus impresiones sobre el discurso papal y puso el acento en los valores que, según manifestó, también forman parte de sus convicciones personales y de su mirada sobre la sociedad.

"Sus palabras reflejan una mirada que comparto profundamente: el respeto y el cuidado de la vida desde su inicio, la protección de nuestras familias, la dignidad del trabajo y la importancia de que nuestros jóvenes encuentren oportunidades para crecer y construir su futuro en su propia tierra", sostuvo el gobernador.

La reflexión estuvo vinculada con uno de los ejes del mensaje de León XIV, quien durante su intervención hizo referencia a la importancia de fortalecer a las familias, promover el trabajo y generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Orrego también expresó su satisfacción por haber participado del encuentro en representación de la provincia. "Me siento profundamente honrado y feliz de haber compartido este encuentro con el papa León XIV, representando a los sanjuaninos. Un momento que voy a guardar siempre con enorme gratitud", manifestó.

El diálogo por encima de las diferencias

Otro de los aspectos del discurso que el mandatario sanjuanino decidió destacar fue la convocatoria del Pontífice a fortalecer la convivencia y superar las diferencias mediante el diálogo.

"También me llevo su llamado a la unión y al diálogo, tan necesarios para construir una sociedad en la que podamos encontrarnos más allá de nuestras diferencias", afirmó Orrego.

El planteo se dio en el marco de un mensaje dirigido a la dirigencia política argentina, en el que León XIV puso el foco en la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y en la necesidad de trabajar por el bien común.

En ese contexto, las palabras recuperadas por Orrego estuvieron especialmente relacionadas con la búsqueda de consensos y la posibilidad de construir espacios de encuentro aun entre sectores que mantienen posiciones diferentes.

Las personas como prioridad

En el cierre de su publicación, el gobernador volvió a vincular las reflexiones del Papa con los principios que, según aseguró, orientan su actividad cotidiana.

"Son convicciones que me acompañan cada día y que nos recuerdan que, por encima de cualquier responsabilidad, siempre deben estar las personas y su bienestar", expresó.

De esta manera, Orrego dejó planteada públicamente su coincidencia con distintos aspectos del discurso de León XIV, especialmente aquellos relacionados con la protección de la vida, el fortalecimiento de las familias, las oportunidades laborales y la necesidad de diálogo.

La participación del mandatario sanjuanino se produjo durante la visita del Pontífice a la Argentina, en una jornada que reunió a representantes de distintos sectores institucionales y políticos del país.