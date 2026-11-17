El gobernador Marcelo Orrego recorrió las obras de ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum, la adecuación de la Estación Transformadora Albardón/Chimbas y la construcción de una nueva línea de interconexión eléctrica de 132 kV. El proyecto registra un avance superior al 90% y representa una inversión que ya supera los $18.000 millones, financiada en su totalidad con recursos provinciales.

La infraestructura busca fortalecer el sistema eléctrico de San Juan y mejorar la confiabilidad del suministro para zonas densamente pobladas, especialmente Chimbas y Rivadavia. La conexión entre ambas estaciones permitirá incorporar un nuevo recorrido para transportar energía desde los parques solares y brindar mayor capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones del servicio.

El proyecto fue diseñado, licitado y es supervisado por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), mientras que su ejecución está a cargo de la Unión Transitoria SIGMA S.A. – CONECTAR S.R.L. Durante el pico de actividad, los trabajos llegaron a emplear a más de 160 personas.

Uno de los principales aportes de la obra será la posibilidad de evacuar hasta 180 megavatios (MW) de energía renovable e incorporarlos al Sistema Interconectado Provincial (SIP) y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Esa capacidad permitirá transportar la producción de los parques solares Ullum ALFA, de 50 MW y perteneciente a EPSE, y El Chaguar, de 130 MW, desarrollado por EPSE en conjunto con Genneia.

Una línea de alta tensión de 18 kilómetros

Uno de los componentes centrales del proyecto es la construcción de una línea de alta tensión de 132 kV que conectará la Estación Transformadora Solar Ullum con la de Albardón/Chimbas. El tendido ya está construido en su totalidad y tiene una extensión de 18 kilómetros, con una configuración de doble terna.

La infraestructura está compuesta por 96 estructuras, entre postes de hormigón armado centrifugado y torres metálicas con bases de hormigón. Su trazado atraviesa sectores de sierras escarpadas e incluye un cruce sobre el río San Juan.

Además, cuenta con conductores de 435/55 mm², sistemas de puesta a tierra y un cable de guardia OPGW con 48 fibras ópticas. Este último permitirá el tráfico de datos y la comunicación entre las dos estaciones transformadoras.

En paralelo, la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum incorporará 200 MVA de potencia mediante la instalación de dos nuevos transformadores de 100 MVA cada uno. También se encuentran en la instancia de últimos ensayos seis campos de 132 kV, cuatro correspondientes a líneas y dos a transformación.

Los trabajos en esa estación incluyeron la finalización de las obras civiles para el montaje de equipos, la ampliación de la sala eléctrica y la sala de celdas de 33 kV. Se incorporaron, además, sistemas de protección, comando, medición, señalización, alarmas y herramientas inteligentes de monitoreo y control.

El tercer frente comprende la adecuación de la Estación Transformadora Albardón/Chimbas, donde se amplían las instalaciones, se actualizan los sistemas de control y se incorpora equipamiento que se conectará con las redes existentes operadas por Naturgy.

Ensayos y puesta en marcha

Con más del 90% de avance, el proyecto atraviesa actualmente la etapa de precomisionamiento. En esta instancia se realizan ensayos y pruebas con las instalaciones completamente desenergizadas para comprobar la integridad física, el aislamiento y el correcto conexionado de los equipos de media y alta tensión.

Una vez finalizada esa fase, comenzará la puesta en marcha y la energización controlada por etapas. Durante un período de 30 días se verificará el funcionamiento de las dos estaciones transformadoras y de la línea de alta tensión bajo condiciones reales de operación.

En ese proceso también participará personal de los fabricantes, que realizará los ensayos de garantía de los equipos instalados.

La inspección técnica está a cargo de un equipo de EPSE encabezado por el gerente Ricardo Rubio y el subgerente Andrés Paredes, junto con los responsables de inspección Alfredo Ibazeta y Pablo Salvo, además de profesionales y trabajadores de las áreas de ingeniería, operaciones, obra civil, topografía y laboratorio de suelos.

Cuando entre en funcionamiento, la infraestructura permitirá reforzar la capacidad del sistema eléctrico provincial, mejorar las alternativas de abastecimiento para Chimbas y Rivadavia y facilitar la incorporación de nueva generación solar a la red nacional.