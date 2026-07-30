Orrego suspendió su agenda internacional por la tragedia aérea en Valle Fértil

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decidió suspender la misión oficial que llevaba adelante en Londres y Estados Unidos y regresar de manera inmediata a la provincia luego de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, donde fallecieron siete personas, entre ellas cuatro funcionarios del Gobierno provincial.

La decisión fue tomada tras conocerse el siniestro del helicóptero ocurrido el pasado 29 de julio, que generó conmoción en toda la comunidad sanjuanina y obligó al Ejecutivo provincial a reorganizar su agenda institucional.

Desde el Gobierno provincial informaron que Orrego se encontraba consternado tras enterarse la noticia. Esto lo motivó a volver a San Juan para seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, coordinar las acciones oficiales y acompañar a los familiares y compañeros de trabajo de las víctimas.

Mientras se concreta el regreso del mandatario provincial, la comitiva oficial que lo acompaña continuará con la agenda prevista en el exterior y dará continuidad a las reuniones técnicas que estaban programadas.

La tragedia impactó especialmente dentro de la estructura del Gobierno sanjuanino debido a que entre las víctimas se encontraban integrantes de equipos vinculados a áreas claves de la provincia.

El accidente del helicóptero ocurrió durante actividades relacionadas con un curso de capacitación en combate de incendios forestales en Valle Fértil. La aeronave, perteneciente a una empresa privada contratada para esas tareas, fue localizada siniestrada dentro del área protegida del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona de difícil acceso.

Tras el hallazgo, se desplegó un amplio operativo con participación de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, Gendarmería y equipos especializados de rescate para llegar hasta el lugar y realizar las tareas correspondientes.

El Gobierno provincial decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y suspendió los actos festivos organizados por el Estado en señal de respeto por las víctimas. Con su regreso, Orrego buscará acompañar personalmente una de las tragedias más graves que atravesó San Juan en los últimos años.