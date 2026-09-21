El gobernador Marcelo Orrego confirmó que viajará junto al presidente Javier Milei y otros 13 mandatarios provinciales para participar de la Argentina Week, una misión internacional que tendrá entre sus objetivos atraer inversiones. El sanjuanino explicó que decidió priorizar ese viaje por sobre una cumbre de minerales críticos que se realizará en Londres y a la que también tenía previsto asistir.

“Que un país pueda mostrar una impronta donde el Poder Ejecutivo Nacional y 14 gobernadores trabajan de manera conjunta, más allá del color y de la ideología”, expresó Orrego sobre la participación de mandatarios de distintos espacios políticos, algo que, según dijo, busca transmitir una señal institucional hacia el exterior

En ese marco, volvió a marcar su postura respecto de la relación que mantiene con el Gobierno nacional. “Yo trabajo para los sanjuaninos y la ideología política me importa muy poco. Yo trabajo para la gente”, afirmó.

“Mi mirada está en la grandeza de la provincia, mi mirada está en que en mi provincia cada día la gente viva mejor”, agregó.

Qué busca mostrar San Juan

Orrego aseguró que uno de los objetivos centrales será presentar condiciones que permitan captar nuevos capitales para la provincia y vinculó directamente esa búsqueda con la generación de trabajo.

“Tenemos la oportunidad de poder viajar con el presidente, 14 gobernadores, donde vamos a poder mostrar un gobierno que genera estabilidad fiscal, seguridad jurídica, pero fundamentalmente donde se puedan generar inversiones”, señaló.

Luego sostuvo: “Las inversiones generan empleo, que es lo que más me importa a mí. Mientras más empleo, más dignidad a la casa uno lleva y ese empleo también genera de manera indirecta otros empleos”.

El mandatario también puso el foco en la posibilidad de que San Juan forme parte de una presentación conjunta del país ante inversores internacionales.

“Esto, en términos de lo que significa que Argentina se muestre al mundo y, en lo particular, San Juan, que sea parte del marco junto a 14 jurisdicciones, 14 provincias y el presidente”, expresó.

Según Orrego, esa presencia conjunta busca mostrar “una impronta sólida” para que “lleguen más inversiones a cada una de las provincias argentinas”.

La cumbre minera que dejará pasar

La agenda internacional obligó al gobernador a elegir entre esa misión y otro encuentro directamente relacionado con uno de los principales sectores productivos de San Juan.

“Probablemente a fin de mes está la cumbre de minerales críticos que está en Londres. San Juan siempre protagonista”, explicó Orrego. Sin embargo, confirmó que no asistirá personalmente a ese encuentro. “Yo he decidido ir a este viaje”, señaló.

Y explicó el motivo: “Debería estar en los dos, pero eso es imposible porque yo necesito estar en mi provincia también”.

De esta manera, Orrego priorizará la misión junto al Gobierno nacional y los demás gobernadores, con la búsqueda de inversiones y generación de empleo como principales argumentos para la elección.