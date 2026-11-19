En la previa del comienzo de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador Marcelo Orrego presenció el ensayo del espectáculo central que se presentará durante las tres noches del evento en el Velódromo Vicente Chancay. Durante su visita, el mandatario provincial compartió un momento con los artistas y les entregó remeras a quienes forman parte de la puesta en escena.

El show central de esta edición se denomina "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento" y tendrá funciones el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, a partir de las 21.

La propuesta artística está inspirada en el Parque Provincial Ischigualasto y en el período Triásico. La puesta combinará teatro, ciencia, música e imaginación, con la participación de más de 350 artistas en escena.

El espectáculo constituye uno de los principales atractivos de la Fiesta Nacional del Sol, que este año tendrá como eje temático el Parque Triásico. Los ensayos forman parte de los preparativos finales para la presentación, que buscará trasladar al público al pasado geológico de San Juan a través de una producción artística de gran despliegue.

La visita de Orrego se produjo a un día del inicio de la celebración, que se desarrollará durante tres jornadas en el predio del Velódromo Vicente Chancay.