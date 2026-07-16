Orrego visitó Frutandina que amplió su producción

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este jueves la planta de Frutandina, una de las principales empresas exportadoras de pasas de uva de San Juan, donde conoció las inversiones que la firma concretó durante el último año con financiamiento promovido por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Acompañado por el ministro Gustavo Fernández y funcionarios del área productiva, el mandatario visitó las instalaciones ubicadas en Albardón y recibió detalles sobre las mejoras incorporadas por la empresa para ampliar su capacidad operativa, optimizar la eficiencia energética y fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.

Durante la recorrida, los directivos de Frutandina explicaron que las distintas líneas de financiamiento impulsadas por el Gobierno provincial permitieron avanzar en tres proyectos estratégicos para la compañía.

Uno de ellos estuvo orientado a la sustentabilidad. A través de un financiamiento de 53 millones de pesos otorgado por Fiduciaria San Juan, la empresa incorporó paneles fotovoltaicos para abastecer con energía limpia y renovable su planta industrial, reduciendo así su huella de carbono.

En materia de infraestructura, la firma obtuvo otros 200 millones de pesos mediante una línea de Agencia Calidad San Juan, canalizada por Banco San Juan, recursos que fueron destinados a la construcción y ampliación de galpones.

A esas inversiones se sumó un crédito de 60 millones de pesos otorgado por Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, a través de Banco Credicoop, que permitió adquirir una nueva báscula para optimizar la operatoria logística de la planta.

La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno provincial de acompañar a empresas que agregan valor a la producción local y fortalecen el perfil exportador de San Juan mediante herramientas de financiamiento e incentivos para la inversión.

Frutandina es una empresa familiar especializada en la elaboración de pasas de uva premium. Nació en 1961 bajo la denominación Pasandina S.R.L. y, en 1985, pasó a llamarse Frutandina S.A. luego de la fusión con Río Castaño S.R.L., proceso encabezado por la familia Huertas.

Radicada en Albardón, la firma combina las condiciones naturales de San Juan —como el clima seco, la amplitud térmica y el agua proveniente del deshielo cordillerano— con procesos industriales de alta tecnología para producir alimentos con valor agregado.

Con más de seis décadas de trayectoria, la empresa se consolidó como uno de los principales actores de la cadena agroindustrial sanjuanina, generando empleo y aportando divisas a través de las exportaciones.

Actualmente, el 85% de su producción tiene como destino mercados internacionales, donde compite con productos de alta calidad en países con elevados estándares de exigencia. Ese perfil exportador convierte a Frutandina en uno de los casos representativos del potencial que tiene la agroindustria provincial para seguir ampliando su presencia en el comercio exterior mediante inversiones orientadas a la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad.