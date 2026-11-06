El gobernador Marcelo Orrego anunció que las obras de pavimentación sobre la Ruta Nacional 150 se ampliarán hasta San José de Jáchal y alcanzarán un total de 60 kilómetros, incluidos los 22 ya previstos entre Las Flores y Colola. En Iglesia, confirmó que la primera etapa comenzará el lunes 16 de noviembre y que la financiación de estas obras proviene del acuerdo entre San Juan y la minera Vicuña.

"Habíamos anunciado un primer tramo, desde Las Flores hasta Colola, pero ahora hemos tomado la firme decisión de avanzar desde Colola hasta Jáchal. Vamos a tener la oportunidad de intervenir unos 60 o 62 kilómetros", expresó Orrego en rueda de prensa. La ampliación suma unos 38 kilómetros al proyecto original, pero aún debe licitarse.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que los primeros 22 kilómetros tienen un costo cercano a los $8.000 millones. La cifra no incluye la ampliación hasta Jáchal.

El 16 de noviembre comienza la pavimentación

"El 16 de noviembre comienza la pavimentación", aseguró Orrego sobre el tramo Las Flores-Colola. Las tareas preliminares ya están en marcha.

"En este momento hay máquinas trabajando en la limpieza de banquinas del primer tramo, entre Colola y Las Flores. Seguramente, después del 16 habrá más máquinas trabajando", señaló.

Para la extensión hasta Jáchal, la Provincia avanzará con la documentación necesaria para licitar. Orrego no anunció fechas para ese proceso ni para el inicio de la segunda etapa.

"Vamos a comenzar a trabajar en los pliegos para la licitación de toda la Ruta 150. Ya estamos trabajando en el proyecto técnico para transformarlo en un proyecto ejecutivo. Todo lleva su tiempo, pero lo importante es comenzar", sostuvo.

Y remarcó la decisión de encarar la ampliación: "Yo ya tomé la decisión política y creo que lo más importante es tener la voluntad y la convicción de que lo vamos a hacer realidad".

Fondos de Vicuña para una ruta deteriorada

Orrego vinculó el financiamiento con el acuerdo que la Provincia firmó con la empresa minera Vicuña. "Todos estos fondos provienen del acuerdo que firmamos con Vicuña. Son recursos de la minería que permitirán brindar mayor bienestar a las comunidades iglesiana y jachallera", aseguró.

Según la información oficial, la intervención prevé repavimentar la calzada, ensanchar sectores donde el terreno lo permita, mejorar las banquinas, colocar defensas y guardarraíles, y renovar la señalización y la demarcación. El objetivo es reforzar la seguridad en un camino de montaña, con curvas pronunciadas y sectores donde resulta difícil sobrepasar.

El gobernador reconoció que las condiciones geográficas incrementan el costo de los trabajos. "Estamos hablando de trabajar en una zona de montaña, donde hay que contemplar los radios de giro y otras cuestiones que encarecen la obra", explicó.

Al describir el estado de la ruta, agregó un testimonio personal: "La he transitado en muchas oportunidades. Es una ruta que está prácticamente intransitable. En lo personal, llegué a romper dos cubiertas. Es muy peligrosa".

También subrayó la importancia del corredor para el norte provincial: "Es una ruta que tiene mucho que ver con el movimiento de la actividad minera, con la agroindustria de la provincia de San Juan y también con el potencial turístico". La Ruta 150 forma parte del Corredor Bioceánico Central y conecta a dos departamentos con actividad productiva y turística.

La Ruta 436 también está en los planes

Consultado por la Ruta Provincial 436, en el tramo entre Villa Iglesia y El Colorado, Orrego indicó que es otra de las intervenciones que tiene en carpeta. "Está en mi cabeza también", expresó, aunque aclaró que su ejecución dependerá de que el Gobierno reúna los fondos necesarios. No adelantó plazos.