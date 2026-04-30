Este jueves a las 10 de la mañana se realizó la apertura de sobres de la licitación pública 2970/2026 para la adquisición de camionetas y furgones destinados a Obras Sanitarias, con un presupuesto oficial de $1.935.334.130 y la participación de siete empresas del sector automotor.

Durante el acto, los representantes del área de Logística y Compras detectaron que la mayoría de los oferentes no había presentado las notas aclaratorias correspondientes. Según explicaron las empresas, el documento no estaba disponible en la plataforma desde donde descargaron los pliegos. Ante esta situación, se resolvió continuar con el proceso y otorgar plazo hasta el lunes 4 de mayo a las 12 horas para completar la documentación faltante.

En total, se presentaron las firmas Igarreta S.A.C.I, Ficamen S.A, Rubia Automotores S.R.L, París Cars S.A, González González S.A, París Autos S.A y France Motors S.R.L. Sin embargo, una de ellas quedó fuera del proceso.

Se trata de París Autos S.A, que fue rechazada por no presentar la oferta básica exigida en el pliego, pese a haber incluido propuestas alternativas. Esta omisión motivó su exclusión directa de la licitación.

En cuanto a las ofertas económicas, Igarreta S.A.C.I propuso $1.629.832.577,74 por la cobertura total de los ítems, con un plazo de entrega de 60 días hábiles y un descuento del 5% por pago total. Ficamen S.A ofertó $1.456.000.000,13 para la provisión de furgones, con un plazo de entrega de 30 días.

Por su parte, Rubia Automotores S.R.L presentó una oferta de $1.853.209.884,00 por el total de los ítems, aunque deberá precisar el plazo de entrega antes del 4 de mayo. En tanto, París Cars S.A ofertó $1.446.698.649,00 para camionetas, también con plazo de entrega a definir dentro del mismo período.

González González S.A propuso $1.736.393.742,00 para la provisión de camionetas y deberá completar la información pendiente. Finalmente, France Motors S.R.L presentó una oferta de $122.000.000,00, cifra que también deberá ser aclarada junto con los plazos de entrega antes de la fecha límite establecida.

El proceso continuará con la evaluación de las propuestas una vez que las empresas completen la documentación requerida, en una licitación clave para reforzar el parque automotor destinado a obras sanitarias.

La licitación del Hotel Provincial presentó incumplimientos de oferentes

Como en esta jornada, también hubo un inconveniete en la licitación para concesionar al Hotel Provincial que quedó desierta. El Gobierno de San Juan rechazó las dos propuestas presentadas este martes 29 de abril por fallas en la documentación exigida, lo que obliga a reiniciar el proceso para definir el futuro del histórico edificio.

El presupuesto oficial fijado fue de $3.360 millones bajo el esquema de la Licitación Pública Nº 03-MTCYD-2026, con control de la Escribanía de Gobierno. Sin embargo, ninguna de las ofertas logró superar la instancia inicial de revisión técnica.

En el primer caso, la propuesta fue rechazada automáticamente por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal, un documento obligatorio para validar la situación impositiva del oferente.

La segunda oferta también fue descartada por problemas formales: además de no incluir ese mismo certificado, presentó una declaración jurada incompleta. Estas omisiones impidieron avanzar en la evaluación económica y técnica de las propuestas. El Gobierno no dio a conocer los nombres de las empresas que ofertaron