OSSE pidió la rescisión del contrato con Hormigones de Cuyo por la obra del Acueducto Alto Albardón, una infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de agua de unos 30.000 habitantes. La decisión llegó después de más de un año de demora en la entrega de la obra terminada, incumplimientos detectados por el organismo, intimaciones y multas aplicadas a la empresa. Ahora, deberán evaluar que resta para luego llamar a licitación.

El acueducto comenzó durante la gestión de Sergio Uñac y fue presentado durante años como una obra próxima a finalizarse. OSSE informó en 2020 que tenía más del 90% de avance y en 2023 volvió a consignar un 96%. Sin embargo, la infraestructura nunca logró quedar plenamente operativa y ahora deberá atravesar un nuevo proceso antes de poder ser terminada.

La rescisión no fue una decisión inmediata. Según la información incorporada al expediente, OSSE primero intimó a la contratista para que cumpliera con las obligaciones pendientes y aplicó las sanciones correspondientes por las demoras. También se realizaron controles y pruebas sobre el sistema, donde se detectaron fallas técnicas que debían ser corregidas.

La empresa tuvo además un último plazo para completar los trabajos. Una vez vencido y ante la persistencia de los incumplimientos, OSSE avanzó con el pedido de rescisión del contrato.

Qué falta para volver a licitarla

El siguiente paso no será una nueva licitación inmediata. Antes, OSSE deberá esperar que la Justicia determine la situación contractual y, una vez definido ese escenario, realizar una inspección integral de la obra.

El objetivo será establecer con precisión qué parte del acueducto está efectivamente terminada, qué trabajos quedaron pendientes, qué fallas deben corregirse y qué componentes pueden ser reutilizados. Recién después de ese relevamiento el organismo podrá definir el alcance de una nueva contratación y lanzar una licitación para completar la infraestructura.

La obra supera el 90% de finalización, pero el porcentaje de avance físico informado durante los últimos años no alcanza para ponerla en funcionamiento. El problema que ahora debe resolver OSSE es conocer cuál es el estado real de cada componente y cuánto falta para que el sistema pueda prestar el servicio previsto.

Una obra para 30.000 habitantes

El Acueducto Alto Albardón fue diseñado para llevar agua hacia sectores como Alto Albardón, Campo Afuera, el barrio Néstor Kirchner, el Parque Industrial y el Autódromo, entre otras zonas. El proyecto contempló dos perforaciones, una red de aproximadamente siete kilómetros, cañerías de 500 milímetros, cisternas y un sistema de rebombeo.

El objetivo era mejorar la presión y el abastecimiento en zonas con problemas históricos del servicio y permitir que OSSE asumiera la administración del sistema que en algunos sectores estaba en manos de uniones vecinales.

El contraste queda marcado por los plazos: una obra que en 2020 era anunciada con más del 90% de avance y que en 2023 figuraba con un 96% llega a septiembre de 2026 sin estar operativa y con el contrato rescindido luego de más de un año de demora.

Ahora OSSE deberá atravesar la instancia judicial, inspeccionar nuevamente la obra y determinar qué falta para completar el acueducto. Solo después podrá definir cuánto costará terminarlo y convocar a una nueva licitación.