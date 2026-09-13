La osteoporosis puede avanzar durante años sin dar señales y hacerse visible recién cuando ocurre una fractura. Esa característica silenciosa vuelve fundamental la prevención, especialmente después de la menopausia y ante factores de riesgo. El traumatólogo Mauricio Molina explicó en Salud & Bienestar cómo detectar la pérdida de mineralización ósea, qué hábitos ayudan a proteger los huesos.

“La osteoporosis es una enfermedad esquelética donde nosotros a cierta edad, principalmente en mujeres postmenopáusicas, que es el rango más frecuente donde aparece esta enfermedad esquelética, donde lo que pasa es la pérdida de la mineralización ósea”, señaló Molina.

Una enfermedad que puede no avisar

El especialista remarcó que no provoca síntomas en sus primeras etapas.

Dr. Mauricio Molina, traumatólogo especialista en cirugía de cadera y rodilla y cirugía reconstructiva del trauma

“Silenciosa porque no genera ningún tipo de síntoma hasta que aparece la fractura, que sería su principal síntoma”, explicó.

Por eso, esperar a sentir dolor o debilidad en los huesos no es una estrategia de prevención.

Entre los factores de riesgo mencionó la edad, los cambios metabólicos y endocrinos, y especialmente la menopausia. La disminución de estrógenos afecta la mineralización y puede favorecer la osteopenia y la osteoporosis. También es importante conocer los antecedentes familiares, sobre todo si hubo fracturas de cadera o columna.

Para evaluar la salud ósea, el estudio más utilizado es la densitometría ósea. Molina la describió como “un estudio muy sencillo con muy poca irradiación” que permite determinar la densidad y la mineralización del tejido óseo. Su indicación debe ser definida por un profesional según los antecedentes y factores de riesgo.

Alimentación y movimiento, aliados

Cuidar los huesos no depende únicamente del calcio. Una alimentación con proteínas, calcio y vitamina D forma parte de la prevención, pero necesita complementarse con movimiento. “La actividad física es uno de los principales factores”, destacó el traumatólogo, al mencionar el fortalecimiento muscular, las caminatas y los ejercicios de equilibrio.

Estos hábitos ayudan a sostener la fuerza y a reaccionar ante una pérdida de estabilidad, reduciendo las posibilidades de una caída. Una fractura de cadera o columna puede cambiar radicalmente la vida cotidiana. Ante una fractura por un traumatismo de baja energía, Molina recomienda investigar si existe osteoporosis y tratarla para evitar nuevas lesiones.

La enfermedad tiene tratamiento y existen diferentes fármacos, indicados según la gravedad, para mejorar la mineralización ósea. En hombres también puede presentarse, y cuando ocurre es importante investigar posibles causas metabólicas o endocrinológicas.

El mensaje final apunta a no esperar la fractura para ocuparse de la salud ósea:

“Mi principal consejo para evitar la fractura es la actividad física, rutinaria, el fortalecimiento muscular, trabajos de equilibrio y detectar, por supuesto, ante ciertos factores como la menopausia, consultar con su médico para hacer el screening específico”.

La prevención y el control médico permiten actuar antes de que los huesos queden en riesgo.

Dato

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