River comienza a recuperar a sus futbolistas mundialistas. Tras el regreso de la Selección Argentina al país, previsto para este lunes por la tarde luego del subcampeonato en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel iniciarán el proceso para reincorporarse al plantel dirigido por Eduardo Coudet, aunque cada uno seguirá un cronograma diferente.

El caso de Otamendi es el que más expectativa genera. El defensor central, que firmó como jugador de River antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, ya se comunicó con el cuerpo técnico y manifestó su intención de estar disponible para el debut del Millonario en el Torneo Clausura.

De esta manera, la decisión final quedará en manos de Coudet, quien evaluará si el zaguero está en condiciones de integrar la convocatoria para el encuentro del próximo sábado frente a Barracas Central en el estadio Monumental.

Montiel, en cambio, tendrá algunos días de descanso tras haber sido titular en la final ante España. El lateral derecho se reincorporará al plantel hacia el final de la semana para comenzar a trabajar bajo las órdenes del entrenador.

River recupera nombres importantes

Además de los dos campeones del mundo, este jueves también se sumará Juan Fernando Quintero, quien disputó el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Los regresos llegan en un momento delicado para River. El equipo viene de sufrir una sorpresiva eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, tras caer 3-1 frente a Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta.

Ese resultado profundizó el malestar de los hinchas, que ya habían mostrado su descontento luego de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Ahora, con la vuelta de sus futbolistas mundialistas, el Millonario buscará cambiar la imagen cuando debute en el Torneo Clausura este sábado, desde las 19.15, frente a Barracas Central.