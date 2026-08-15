Un caza italiano de la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia, después de que el aparato fuera desviado de su trayectoria por medidas de guerra electrónica rusa. Las autoridades sospechan que podría tratarse de un dron ucraniano.

La alerta se activó alrededor de las 4 de la madrugada, hora local, y provocó el despegue de emergencia de dos Eurofighter italianos asignados a la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN. También fueron desplegados dos F-16 de Turquía.

Uno de los cazas italianos finalmente derribó el aparato sobre la región de Balvi, en el noreste de Letonia. Decenas de integrantes de la Guardia Nacional trabajan en la zona para localizar los restos y determinar el origen del dron.

El ministro de Defensa letón, Raivis Melnis, explicó que la decisión de destruirlo respondió al riesgo que podía representar para la población. El primer ministro, Andris Kulbergs, agradeció la intervención de las fuerzas nacionales y de los países aliados.

El dron habría sido desviado por Rusia

Según las Fuerzas Armadas de Letonia, el aparato habría perdido su trayectoria debido a medidas de guerra electrónica implementadas por Rusia.

El jefe del Centro de Gestión de Crisis de Lituania, Vilmantas Vitkauskas, consideró que el dron era posiblemente ucraniano y que habría ingresado al territorio de la OTAN después de ser desviado.

Los tres países bálticos detectaron el aparato. La región permanece especialmente atenta ante las incursiones y accidentes de drones registrados durante los últimos meses en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ucrania atacó el puerto de Ust-Luga

El incidente coincidió con un ataque masivo de Ucrania contra Ust-Luga, uno de los principales puertos rusos sobre el mar Báltico.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó que fueron derribados 54 drones y que se produjo un incendio en el puerto.

Más tarde, Ucrania confirmó el ataque contra el complejo gasístico NOVATEK-Ust-Luga, perteneciente a la empresa rusa Novatek, y aseguró que dos unidades de procesamiento de gas resultaron afectadas.

Según el Estado Mayor ucraniano, los productos elaborados en esas instalaciones son utilizados por Rusia para sus actividades económicas y militares.

Crece la tensión en el Báltico

El episodio vuelve a poner el foco sobre el riesgo de que los ataques con drones vinculados a la guerra terminen afectando directamente el espacio aéreo de países miembros de la OTAN.

Ucrania viene atacando instalaciones energéticas, puertos y refinerías rusas ubicadas lejos de la línea del frente, con el objetivo de afectar recursos que sostienen el esfuerzo bélico de Moscú.

Rusia, por su parte, continúa con ataques mediante drones y misiles contra ciudades e infraestructura ucraniana.

En este contexto, el canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó que Moscú pidió explicaciones a Estados Unidos por la supuesta entrega de información de inteligencia a Ucrania que permitiría realizar ataques contra objetivos en territorio ruso.