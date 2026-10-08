El Consejo de la Magistratura de San Juan volverá a modificar su integración antes de avanzar con uno de los concursos para cubrir cargos en la Justicia provincial. Esta vez, quien decidió apartarse fue su presidente, el cortista Juan José Victoria, luego de que su hermana quedara inscripta entre los postulantes para ocupar un cargo en la Cámara de Apelaciones de Paz.

La decisión de Victoria hizo que el organismo deba recurrir a otro integrante de la Corte de Justicia para completar su conformación. En su reemplazo participará el cortista Marcelo Lima, quien asumirá la representación para este concurso.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, Victoria consideró que lo más conveniente era apartarse del proceso para evitar cualquier tipo de suspicacia o cuestionamiento respecto de la transparencia de la selección. Aunque el reglamento del Consejo permite que un integrante pueda estar presente durante las entrevistas aun cuando tenga algún vínculo con un postulante, al momento de votar la conformación de la terna no puede intervenir.

La situación se produjo dentro del último concurso abierto por el Consejo de la Magistratura, que incluyó tres cargos. Dos de ellos ya tienen terna definida: el correspondiente al Tercer Juzgado de Familia y el del Séptimo Juzgado Civil.

Para Familia, el Consejo seleccionó a María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra. En tanto, para el cargo de Civil quedaron Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros.

La tercera definición quedó pendiente. Se trata de la terna para la Cámara de Apelaciones de Paz, proceso en el que se anotaron 77 postulantes y entre ellos aparece la hermana de Victoria.

Ahora, con el apartamiento del presidente del Consejo, será Lima quien integre el organismo durante este proceso. La intención es que la selección pueda avanzar sin que la participación de un familiar directo de uno de los integrantes genere dudas sobre la decisión final.

Un antecedente que ocurrió este mismo año

La situación no es nueva para el Consejo de la Magistratura. A comienzos de este año ya había ocurrido algo similar con la entonces integrante Valeria Torres.

Torres decidió apartarse del concurso para cubrir cargos de juez de Cámara Laboral luego de que su esposo, Roy Kirby, se inscribiera como postulante para uno de esos puestos.

Aquella situación también obligó al Consejo a modificar su funcionamiento para poder avanzar con el proceso. Incluso se había generado una particularidad porque uno de los suplentes de Torres, Marcelo García Lloveras, también estaba anotado para competir por un cargo.

El antecedente de Torres vuelve a aparecer ahora con la decisión de Victoria. En ambos casos, integrantes del Consejo optaron por correrse voluntariamente del proceso ante la participación de un familiar cercano, aun cuando la reglamentación establece mecanismos para evitar que puedan intervenir en la votación.

Así, por segunda vez en el año, el Consejo de la Magistratura deberá cambiar su conformación antes de completar una terna. Esta vez, el objetivo será avanzar con la selección del próximo integrante de la Cámara de Paz sin que el vínculo familiar de uno de los integrantes del organismo pueda convertirse en motivo de cuestionamientos.