El reclamo por una renovación en la conducción de la CGT San Juan continúa sumando respaldos dentro del movimiento obrero provincial. El Sindicato de Trabajadores Viales se pronunció públicamente a favor de un cambio de autoridades y confirmó que no acompañará la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la central.

El secretario general del gremio, Carlos Ordoñez, sostuvo que la CGT perdió cercanía con las necesidades de los trabajadores y adelantó que plantearán un recambio en las próximas definiciones internas. De esta manera, Viales se suma a la UOM y Satsaid, que durante las últimas semanas también cuestionaron la conducción cegetista y reclamaron una renovación.

“Nosotros consideramos que debe haber un cambio. Creemos que la CGT no está en el rumbo que la gente está requiriendo y vamos a plantear que haya un cambio en la conducción de la CGT”, afirmó Ordoñez en San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1.

Más presión sobre la conducción

Las declaraciones aumentan la presión interna sobre Cabello a pocas semanas de que la organización deba definir sus próximas autoridades. Mientras el actual conductor apuesta por continuar durante un nuevo período, distintos sindicatos comenzaron a reclamar una central con mayor presencia en los conflictos laborales y más cercanía con las demandas de los trabajadores.

Para Ordoñez, el contexto económico y laboral exige una participación mucho más activa del movimiento sindical. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas de las centrales obreras ante los problemas que atraviesan los trabajadores.

“Ha llegado el momento de que dejemos de mirar para otro lado y de creer que siempre le va a pasar al otro. Esta intersindical realmente se preocupa por los problemas que tiene el trabajador en general y está donde tiene que estar: en el reclamo y en la calle acompañando a los compañeros”, sostuvo.

Una intersindical, no una CGT paralela

El dirigente aclaró que la intersindical conformada por más de 30 organizaciones no pretende convertirse en una estructura paralela a la CGT, sino funcionar como un espacio de articulación entre gremios de distintas centrales.

“No es una CGT paralela. Está integrada por gremios que pertenecemos a la CGT y también por sindicatos de la CTA, pero con la convicción de que tiene que haber unidad de los trabajadores para poder revertir esta situación”, explicó.

Según Ordoñez, la conformación de ese espacio respondió a la falta de respuestas que perciben por parte de las conducciones tradicionales frente al deterioro de las condiciones laborales.

“No podemos seguir mirando al costado con todo lo que está pasando. No podemos estar ajenos a las problemáticas que tienen los trabajadores y este espacio se creó justamente por la falta de respuesta de las centrales a esos requerimientos”, afirmó.

Renovación también en Viales

El dirigente también planteó que la renovación debe comenzar dentro de los propios sindicatos y confirmó que el gremio vial iniciará un recambio de autoridades en San Juan.

“Creo que es necesaria una renovación. Te confieso que acá también la vamos a hacer en la Asociación San Juan del Sindicato de Trabajadores Viales porque hace falta impulsar ese cambio para revertir una situación más que complicada que estamos viviendo”, señaló.

Un reclamo que suma gremios

La UOM fue uno de los primeros gremios en plantear públicamente la necesidad de un cambio dentro de la CGT e impulsó la conformación de la intersindical. Luego se sumó Satsaid y ahora el Sindicato de Trabajadores Viales ratificó que tampoco respaldará la continuidad de Cabello.

Con este nuevo pronunciamiento, el debate por el futuro de la central obrera gana peso dentro del sindicalismo sanjuanino. La discusión ya no se limita a cuestionamientos aislados, sino que reúne a distintos gremios que buscan modificar la conducción y recuperar una mayor presencia sindical frente a los conflictos laborales de la provincia.