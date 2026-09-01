La Municipalidad de Calingasta oficializó este martes la renuncia del ingeniero Pablo Díaz a su cargo como director de Agricultura y Ganadería. En un comunicado institucional, las autoridades locales confirmaron la salida definitiva del funcionario a partir del 1 de septiembre de 2026, abriendo un nuevo foco de atención sobre el gabinete del intendente Sebastián Carbajal.

Díaz fundamentó su decisión en un deseo estrictamente personal de reorientar su trayectoria profesional y enfocarse en proyectos del ámbito educativo, un área estrechamente vinculada a su vocación y en la cual aspira a seguir desarrollándose activamente en el corto y mediano plazo.

Por su parte, el jefe comunal Carbajal y su equipo de gestión expresaron un agradecimiento formal y público por el compromiso, la responsabilidad y la profunda vocación de servicio demostrados por Díaz durante su paso por la función pública municipal. No obstante, el alejamiento de este funcionario no es un hecho aislado, sino que expone una situación política sumamente crítica para el departamento. Con esta nueva salida, la actual administración suma su baja número diecisiete entre renuncias y recambios desde el inicio del mandato, estableciendo un récord histórico de inestabilidad institucional sin precedentes para la provincia de San Juan.

Un gabinete en constante reconstrucción

La constante rotación de colaboradores clave en el organigrama municipal ha encendido las alarmas de analistas y de la comunidad. Los únicos sobrevivientes del gabinete inicial son el secretario de Gobierno, Carlos Valdebenite, y el secretario de Hacienda, Andrés Escuela. Fuera de ellos, la totalidad de las carteras ha sufrido modificaciones.

La lista de funcionarios que abandonaron sus funciones de manera anticipada en Calingasta es amplia y diversa. En el área de infraestructura, dejaron sus cargos Carlos Perelló (Obras y Servicios Públicos), José Luis Aballay y Joel Aguilera (en la dirección de Obras). La cartera de Hacienda también experimentó severas turbulencias con las salidas consecutivas de Daniel Anes y Miguel Ángel Abdala. Por su parte, el sector cultural y turístico sintió fuertemente el impacto tras los alejamientos de Carlos Rivero, en Cultura, y de Mauro Olivera, quien comandaba la unificada área de Turismo y Cultura.

Debilidad en áreas técnicas y territoriales

La minería, pilar productivo regional, tampoco estuvo exenta: Óscar Gallardo y Marco Licciardi se despidieron del área. El sector territorial y de gestión social también sufrió cambios drásticos con la partida de Carlos Cortéz de la Delegación Municipal de Barreal, Silvana Pizarro y Elba Carbajal de Acción Social, y Edgardo Aballay en la cartera de desarrollo.

A este panorama se sumaron las renuncias de Javier Sierra en Administración, Daniel Roco en Prensa y Protocolo, y Nicolás Segovia en Ganadería. La renuncia del ingeniero Pablo Díaz corona esta serie de alejamientos.

Díaz había iniciado su trayectoria en la comuna como técnico en Arbolado Público, asumiendo luego mayores funciones en Agricultura antes de asumir como director.