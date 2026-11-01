El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó la relación estratégica que mantiene el Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y aseguró que no existe otro país con el que Argentina esté tan alineada. Las declaraciones fueron realizadas al finalizar su participación en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se desarrolló en Atlanta.

A través de sus redes sociales, Quirno compartió una fotografía junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y resaltó el encuentro que mantuvieron durante la cumbre. «Con Marco Rubio compartimos una mirada convergente y una alianza estratégica entre nuestros gobiernos para un abordaje común de los temas de la agenda internacional», expresó.

El funcionario también sostuvo que el acercamiento entre ambos países representa un cambio respecto de años anteriores. «Lo que hace pocos años parecía impensado hoy es una realidad», escribió, al referirse al vínculo entre las administraciones de Milei y Donald Trump.

Los planteos de Argentina durante la cumbre del G20

Además de destacar la relación bilateral, Quirno se refirió a los temas comerciales que planteó durante las reuniones con sus pares. El canciller defendió la competencia y cuestionó las medidas que, según expresó, generan ventajas artificiales o distorsionan el mercado.

«La Argentina reduce barreras al comercio, avanza en la desregulación y devuelve al sector privado su lugar como motor del crecimiento», señaló. También rechazó las regulaciones ambientales que puedan convertirse en barreras comerciales y encarecer el transporte.

Otro de los puntos mencionados por el funcionario fue el trabajo forzoso en las cadenas productivas. «Nadie debe obtener ventajas económicas explotando trabajadores mientras otros respetan las reglas y sus derechos», afirmó.

La controversia con Brasil por Flávio Bolsonaro

La participación de Quirno en el G20 también estuvo atravesada por la controversia diplomática entre Argentina y Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Según fuentes oficiales brasileñas, la encargada de negocios argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, habría sido convocada para brindar explicaciones sobre la participación del Gobierno argentino en ese episodio.

De acuerdo con esas versiones, el encuentro habría ocurrido el jueves por la noche y habría sido solicitado por João Marcelo Galvão de Queiroz, director del Departamento de América del Sur. Sin embargo, Quirno rechazó esa información y aseguró que no existió ningún pedido de explicaciones por parte de las autoridades brasileñas.

«No hubo ningún pedido de explicaciones. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)», respondió el canciller. Por su parte, Marco Rubio negó que el Gobierno de Donald Trump hubiera participado en los preparativos para la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos.

«No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos», afirmó Rubio durante la conferencia de prensa de cierre del encuentro del G20.