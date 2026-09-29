El canciller Pablo Quirno recibió las copias de las cartas credenciales de Ahuva Spieler Reshef, quien asumió formalmente como nueva embajadora de Israel en Argentina. El encuentro marcó el inicio de la misión diplomática de la representante israelí en el país.

Desde Cancillería destacaron que Argentina e Israel mantienen una alianza estratégica y remarcaron las coincidencias entre ambos países en torno a la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo.

Quirno también se refirió públicamente al encuentro y sostuvo que comienza una “nueva etapa” dentro de la relación bilateral, al tiempo que anticipó que existe “mucho trabajo por delante”.

Quién es Ahuva Spieler Reshef

Spieler Reshef es diplomática de carrera. Nació en Moldavia en 1973, cuando ese territorio formaba parte de la Unión Soviética, y emigró junto con su familia a Israel en 1979. Estudió Estudios del Lejano Oriente, con especialización en China, y Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en 2001 y desde entonces desempeñó diferentes funciones diplomáticas. Entre sus destinos estuvieron Costa Rica, España, Hong Kong y Macao. En estos últimos territorios se convirtió en la primera mujer en representar a Israel como cónsul general.

Tras llegar a Buenos Aires, la nueva embajadora visitó el predio ubicado en Arroyo y Suipacha, donde funcionaba la Embajada de Israel hasta el atentado de 1992. Allí realizó una ofrenda floral en homenaje a las víctimas y calificó ese momento como una señal de profundo significado para el comienzo de su tarea en Argentina.

La diplomática manifestó además su intención de mantener viva la memoria de las víctimas y continuar trabajando sobre los valores y los vínculos que unen a Argentina e Israel durante su gestión.