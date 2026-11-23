Pacífico de General Alvear será el rival de Sportivo Desamparados en la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto mendocino consiguió su lugar en la definición después de superar a Argentino de Mendoza en una serie de semifinales con muchos goles.

El Lobo había conseguido una diferencia importante en el partido de ida, cuando se impuso por 5 a 1 como visitante. En la revancha perdió por 3 a 2, pero el resultado acumulado de 7 a 4 le permitió avanzar a la final.

Una campaña que lo llevó a la definición

Antes de llegar a las semifinales, Pacífico había terminado invicto la fase de grupos, con 16 puntos. Luego dejó en el camino a Deportivo Goudge, tras empatar sin goles en el primer encuentro y ganar por 2 a 0 en la revancha.

El equipo de General Alvear mostró capacidad ofensiva durante las instancias eliminatorias y consiguió resultados que le permitieron avanzar hasta la última instancia de la región. Ahora tendrá enfrente a un Desamparados que también llega fortalecido después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract.

Un rival con antecedentes ante el Puyutano

La final también tendrá un componente especial por el antecedente entre ambos clubes en la edición 2024/2025. En aquella oportunidad, Pacífico ganó el primer partido por 2 a 0 en General Alvear, pero Desamparados igualó la serie en San Juan y se impuso por penales.

Esta vez, el conjunto mendocino intentará aprovechar la revancha en su cancha para quedarse con la Región Cuyo. Antes deberá visitar el Serpentario, donde buscará conseguir un resultado que le permita definir la serie ante su público.