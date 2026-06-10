Padrastro detenido por partirle la cabeza a golpes a su hijastra con discapacidad

La justicia de San Juan inició una investigación penal contra un hombre de 32 años por una presunta agresión contra su hijastra de 13 años, quien posee una discapacidad madurativa. El caso se originó en el departamento de Chimbas y fue advertido inicialmente por una docente escolar que puso en conocimiento de las autoridades que una alumna tenía una herida suturada en el cuero cabelludo. Posteriormente, una denuncia radicada el 4 de marzo por la hermana mayor de la niña describió un violento episodio donde la víctima terminó inconsciente tras ser golpeada o arrojada contra una reja.

El imputado fue identificado como Cristian Sebastián Aballay, un changarín conocido por el apodo de "Pitu", quien posee antecedentes penales y se encontraba prófugo desde que se iniciaron las actuaciones judiciales.

Su detención se concretó recientemente luego de protagonizar disturbios en la vía pública. Durante la instrucción de la causa, la madre de la menor mantuvo una actitud cuestionada por los investigadores al intentar encubrir el hecho con dos versiones diferentes. En una primera instancia afirmó ante la policía que la niña "tropezó y se cayó sola" y luego sostuvo que la pequeña "había sido golpeada por una hermana".

En la audiencia judicial realizada este martes, la ayudante fiscal Verónica Recio y el fiscal Mario Panetta, integrantes de la UFI CAVIG, presentaron las evidencias sobre la agresión. El ayudante de la defensoría oficial, Carlos Fleury, asistió al acusado, quien ante las autoridades "puso en duda los hechos expuestos" por la parte acusadora.

Pese a esto, el imputado "no se opuso a la investigación" penal que busca esclarecer el ataque ocurrido en la vivienda donde conviven la mujer y sus siete hijos en situación de vulnerabilidad, quienes "posiblemente eran víctimas de la violencia de este sujeto".

El juez de garantías Sergio López Marti resolvió habilitar la investigación por el delito de "lesiones leves" con un plazo fijado en seis meses. El magistrado ordenó la libertad de Aballay, pero impuso medidas preventivas rigurosas para resguardar a los menores.

El hombre fue excluido del hogar familiar y tiene una prohibición absoluta de acercamiento tanto a la presunta víctima, quien en su momento relató que su padrastro la golpeó, como a su círculo de allegados.