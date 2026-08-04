Padre e hijos imputados por abusar a dos menores sanjuaninas durante 10 años

La justicia de la provincia de San Juan profundiza en una investigación que conmocionó a los tribunales locales por la gravedad de las denuncias presentadas. El caso involucra a un padre, que actualmente cumple prisión preventiva, y a sus dos hijos de 29 y 30 años. Los tres están imputados por someter sexualmente a dos primas, quienes hoy tienen 17 y 18 años, en un contexto de vulnerabilidad extrema.

De acuerdo con los datos de la fiscalía, los hechos habrían comenzado alrededor de los años 2011 o 2012. Los ataques se extendieron por más de una década y, aunque no se precisó la cifra exacta, las autoridades calificaron la cantidad de ataques como "muchos". Esta dinámica de violencia sistemática afectó gran parte de la infancia y adolescencia de las víctimas.

La investigación está a cargo de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, integrantes de la UFI CAVIG. El padre enfrenta cargos por abuso sexual simple y con acceso carnal, ambos agravados por la guarda.

Por su parte, los hijos se entregaron a la justicia luego de permanecer prófugos durante una semana en compañía de sus abogados defensores. Si bien están imputados por abuso sexual con acceso carnal, el juez dispuso que transiten el proceso en libertad bajo medidas de coerción.

Debido a que se advirtió una clara "conexidad objetiva y subjetiva" entre los relatos, la justicia unificó el expediente bajo la órbita de la UFI CAVIG tras haber comenzado inicialmente en la UFI ANIVI.

Además, el equipo judicial mantiene la sospecha de que existe una tercera víctima, ya que la joven de 18 años tiene una hermana melliza que podría haber sufrido ataques similares por parte del mismo núcleo familiar. Por razones de competencia jurisdiccional, los ataques ocurridos cuando los agresores eran menores de edad serán remitidos a la Justicia de Menores de San Juan.