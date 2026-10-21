Los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cuestionaron los planes de recuperación académica presentados este martes ante la Justicia Federal y advirtieron que las medidas propuestas no garantizan la enseñanza de los contenidos perdidos durante los paros docentes. Las familias reclaman precisiones sobre las horas de clase afectadas y cómo serán efectivamente recuperadas.

La documentación presentada ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo contempla modificaciones de calendario, clases de consulta y nuevas instancias de evaluación para la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. Sin embargo, no establece una reposición equivalente de las horas perdidas ni cuantifica cuántas serán recuperadas.

Verónica, representante de Padres Autoconvocados, sostuvo a DIARIO HUARPE que las medidas no representan una solución concreta porque no explican cómo se compensarán los días sin actividad escolar. "Vemos que hay tres planes de contingencia, pero que en ninguno de los casos se puede verificar a ciencia cierta cuál va a ser realmente la recuperación de los contenidos", expresó.

Según explicó, varias de las actividades mencionadas por la UNSJ ya estaban contempladas durante el ciclo lectivo y no fueron diseñadas específicamente para compensar los paros. "Todas las actividades que se mencionan ahí, tanto las clases de consulta como las clases virtuales que se dice que se aplicaron, no fueron para ajustar este contenido que no se dictó", cuestionó.

Además, aclaró que algunas clases virtuales se implementaron por contingencias climáticas y no como respuesta a las medidas de fuerza docentes.

Qué contemplan los planes de recuperación

La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento propuso reorganizar las prácticas de taller y laboratorio, integrar contenidos y establecer clases de consulta obligatorias, del 16 al 20 de noviembre, para los estudiantes comprendidos en esas instancias.

Por su parte, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín estableció dos semanas de acompañamiento académico, del 9 al 20 de noviembre, además de nuevas oportunidades de evaluación.

En tanto, el Colegio Central Universitario Mariano Moreno prevé evaluaciones integrativas y clases complementarias entre el 3 y el 26 de noviembre, mientras que las consultas y mesas de diciembre se extenderán del 4 al 22 de ese mes.

Precisamente, los padres cuestionan que estas alternativas estén orientadas principalmente a completar evaluaciones y acompañar a quienes presentan dificultades, sin garantizar que todos los estudiantes reciban los contenidos que quedaron pendientes.

Otro punto de conflicto es el avance académico informado por la Escuela de Comercio. Según la documentación, más del 72% de sus docentes había desarrollado los contenidos previstos para esta altura del año, mientras que el resto aplicaba estrategias adicionales.

Verónica puso en duda cómo se puede verificar ese avance sin conocer las planificaciones de cada curso y asignatura. "Básicamente no sabemos concretamente los contenidos de la planificación anual de cada uno de los cursos, ni cómo cuantificar ese porcentaje", afirmó.

También advirtió que los estudiantes afrontan evaluaciones sin haber completado necesariamente los temas del año. Para las familias, las clases de consulta destinadas a rendir materias no equivalen al dictado de los contenidos pendientes y existe el riesgo de trasladar esas dificultades de aprendizaje a 2027.

"Claramente se respondió en el tiempo que acordó la Justicia que debían presentar, pero es un plan que carece de total visibilidad y total congruencia con lo que uno está pidiendo", manifestó.

Los padres proponen recuperar los días perdidos

La representante consideró que la alternativa más adecuada sería compensar las jornadas afectadas por los paros docentes. "En la ecuación de contenido, tendrían que recuperar los días de clase que se perdieron", sostuvo.

No obstante, reconoció que una eventual extensión del calendario escolar presenta dificultades vinculadas con las condiciones laborales de los docentes y el período de vacaciones.

También aclaró que el reclamo no busca enfrentar a las familias con la Universidad ni con los gremios por la discusión salarial, sino defender el derecho de los estudiantes a completar su formación.

"No queremos que los chicos aprueben porque sí; queremos que tengan lo que por derecho les corresponde: la calidad educativa de los 180 días de clase y que se respete la excelencia académica de los institutos preuniversitarios", remarcó.

Por ahora, Padres Autoconvocados no prevé nuevas manifestaciones y aguardará la respuesta del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien deberá evaluar las medidas presentadas por la UNSJ en cumplimiento de la cautelar.