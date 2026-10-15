Más de 30 alumnos y una docente murieron este jueves tras el derrumbe del techo de una escuela privada en Peshawar, al noroeste de Pakistán. El hecho ocurrió durante el horario de clases y dejó, además, decenas de heridos.

El establecimiento afectado fue el centro educativo Al-Khair, ubicado en una zona densamente poblada de la ciudad. Según los primeros reportes, el techo de un nivel superior cedió y cayó sobre las aulas ubicadas debajo, provocando el colapso de parte de la estructura.

La cifra de víctimas se actualizó durante la jornada. Las autoridades sanitarias y los medios locales informaron al menos 32 estudiantes fallecidos, además de una profesora. La mayoría de los niños tenía entre 7 y 14 años.

Una estructura débil y una investigación en marcha

El jefe de la Policía de Peshawar, Mian Saeed Ahmed, señaló que el edificio tenía una estructura débil y que el peso de construcciones adicionales habría contribuido al derrumbe.

Tras el hecho, el propietario de la escuela fue detenido y se inició una investigación para determinar las responsabilidades y establecer con precisión qué provocó el colapso.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para retirar los escombros y rescatar a los estudiantes atrapados. Decenas de niños fueron trasladados a centros de salud y algunos presentaban heridas de gravedad.

Reclamos por la seguridad de las escuelas

La tragedia generó conmoción entre las familias y los vecinos de la zona, que reclamaron que se investiguen las condiciones edilicias del establecimiento y se determinen las responsabilidades.

El episodio volvió a poner el foco en la seguridad de los edificios escolares en Pakistán, donde se han registrado otros derrumbes vinculados con estructuras deterioradas o construcciones deficientes.

Las autoridades nacionales expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y reclamaron medidas para reforzar la seguridad de los establecimientos educativos.