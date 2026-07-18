Se encendieron las alarmas en la escudería Ferrari, tras el fuerte choque que tuvo Lewis Hamilton durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

El británico de Ferrari perdió el control de su monoplaza en la curva 13 del circuito de Spa-Francorchamps, impactó contra un muro y su auto quedó seriamente dañado. A pocas horas de la carrera de clasificación, la escudería italiana deberá trabajar a contrarreloj para poder garantizar su presencia.

El desafortunado incidente ocurrió sobre el cierra de la tercera tanda de prácticas libres y tuvo similitudes con el que había sufrido Pierre Gasly en la segunda sesión de entrenamientos. Ambos pilotos tuvieron un accidente en la misma curva, que terminó convirtiéndose en una trampa durante los entrenamientos del fin de semana.

La cámara a bordo de Hamilton mostró que el británico entró a la curva algo desacomodado y cuando intentó corregir la trayectoria de su Ferrari perdió totalmente el control. Fuera de pista, el auto comenzó a rebotar y terminó golpeando con la rueda trasera derecha contra una pared ubicada en la zona de escape.

Tal como se ve en las imágenes, el choque dañó la rueda y el alerón trasero en el costado derecho. Con poco tiempo de trabajo, el equipo italiano deberá intentar poner el auto en condiciones para que Hamilton pueda participar de la clasificación. Caso contrario, si el monoplaza está al 100% para el domingo, el británico partiría de la última posición de la grilla.

