La ministra de Gobierno de la gestión orreguista, Laura Palma, dejó abierta la posibilidad de ser candidata en las elecciones de 2027. Aunque aseguró que hoy su prioridad está puesta en la gestión, afirmó que aceptará el desafío si su espacio político considera que debe ocupar un lugar en la próxima contienda electoral o si así lo expresan los vecinos.

"No es algo que haya pensado, pero creo que hay lugares donde más que nada la gente te coloca. Si me tocase estar por decisión de mis vecinos o porque considere que mi sector político, mi espacio, me lo pide, por supuesto que lo haría con mucho gusto", sostuvo en San Juan en Noticias que se emite por Radio Mitre 95.1.

Con esa definición, Palma evitó confirmar una postulación concreta, aunque por primera vez dejó en claro que no descarta asumir una candidatura dentro del proyecto político que encabeza el gobernador Marcelo Orrego.

La funcionaria explicó que actualmente atraviesa su primera experiencia al frente de un ministerio y que ese desafío concentra hoy toda su atención.

"La verdad es que no me he detenido a pensar. Estoy en una función que para mí es nueva y es un trabajo que me gusta mucho", expresó.

Palma también bajó el tono a las especulaciones electorales y sostuvo que, pese a que algunos dirigentes ya comenzaron a hablar del escenario político de 2027, el oficialismo mantiene el foco puesto en la gestión.

"En el caso nuestro, que somos gobierno, más que campaña siempre estamos con actividades institucionales. Nunca se han dejado de lado, aun cuando hay una fiebre mundialista que nos llega a todos", afirmó.

La ministra explicó que el trabajo territorial continúa a través de las actividades del Ministerio de Gobierno y de programas como San Juan Cerca, que recorren los departamentos para acercar servicios y mantener un contacto permanente con los vecinos.

"Son ocasiones que no son actos políticos, sino nuestro trabajo día a día, que nos permite estar en contacto con la gente, escuchar a los vecinos y saber qué necesitan", señaló.

En ese sentido, consideró que todavía no es momento de discutir candidaturas.

"No estamos en un año de elecciones. Si bien estamos en la previa de un año electoral, recién más cerca del 2027 empezará a vivirse un clima más electoral", manifestó.

Palma recordó además que el año pasado integró la lista del oficialismo y recorrió toda la provincia durante la campaña junto a Marcelo Orrego, una experiencia que, según dijo, fortaleció su vínculo con los sanjuaninos.

De esa manera, la ministra evitó confirmar cuál será su futuro político, pero dejó un mensaje claro hacia el oficialismo: si el proyecto político que gobierna la provincia considera que debe asumir una candidatura en 2027, está dispuesta a hacerlo.