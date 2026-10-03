Luis Alberto Palomino, concejal de La Libertad Avanza de Vicente López y candidato de la lista “Abogacía por la Libertad” para representar a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, estuvo en San Juan este sábado 3 de octubre como parte de su campaña de cara a las elecciones del 20 de octubre. Durante su visita mantuvo encuentros con abogados y referentes libertarios de la provincia y dejó varias definiciones sobre el funcionamiento de la Justicia.

Uno de los principales planteos que realizó Palomino estuvo relacionado con los concursos para cubrir cargos judiciales y con la necesidad de limitar los márgenes de discrecionalidad en el proceso de selección. En ese punto, cuestionó el mecanismo actual y también puso el foco en la intervención de la Corte Suprema en las modificaciones reglamentarias.

“Si tenés un proyecto, acuérdense que el Consejo de la Magistratura representa prácticamente toda la sociedad vinculada al mundo: legisladores, abogados, jueces, académicos, el Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte”, sostuvo en la rueda de prensa.

Palomino cuestionó que la Corte avance sobre cambios sin una discusión más amplia y habló de “endogamia” dentro del sistema judicial.

“La acordada 4 es: se juntaron dos ministros de la Corte, dijeron ‘este sistema no funciona, vamos a escribir este nuevo reglamento’ y queremos que lo aprueben sin mover una coma. No funciona así”, afirmó durante la conferencia en San Juan.

El candidato libertario también propuso modificar la entrevista personal de los concursos para que tenga criterios comunes y medibles. Su planteo es que todos los postulantes sean evaluados con una matriz que determine qué aspectos se analizan y cómo se asignan los puntajes.

“Entre tanto y tanto, tal matriz y tal matriz”, explicó, al remarcar que la selección debe ser más objetiva.

Otro de los puntos que marcó durante su paso por la provincia fue la demora de los concursos. Palomino aseguró que no es razonable que un magistrado pueda permanecer años esperando la resolución de un proceso y mencionó un concurso que, según indicó, llegó a extenderse durante 1.237 días.

“Para mí mil días son 90 días”, afirmó, y consideró que un plazo máximo de seis meses sería razonable.

Para Palomino, acelerar y mejorar la selección también permitiría reducir la discrecionalidad en las etapas posteriores. Recordó que luego de la intervención del Consejo de la Magistratura participan el Poder Ejecutivo y el Senado en el proceso de designación.

“El tramo de este proceso que debe ser lo más objetivo posible es el del Consejo de la Magistratura”, sostuvo. Según explicó, una buena selección debería permitir que el Ejecutivo tenga que elegir entre los tres mejores candidatos de una terna.

Durante su visita a San Juan, además, planteó una reforma vinculada con la organización de los juzgados. Defendió el modelo de Oficina Judicial, con estructuras de gestión comunes, en lugar de que cada juez tenga una planta propia.

Pero hacia el final de su paso por la provincia, Palomino llevó su mirada al funcionamiento de la Justicia local y diferenció ese ámbito del debate nacional por el Consejo de la Magistratura.

“Yo creo que los cambios tienen que venir desde la Justicia provincial. La Justicia federal no va a venir a dar un anuncio. Porque la verdad es que la Justicia de la gente en la provincia es la Justicia provincial”, expresó.

La elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizará el 20 de octubre de 2026. Están habilitados para votar los abogados y abogadas con matrícula federal activa y los representantes electos ejercerán durante el período 2026-2030.