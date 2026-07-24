Las farmacias de San Juan recibirían a comienzos de agosto alrededor de $1.500 millones por prestaciones pendientes de PAMI correspondientes al primer cuatrimestre de 2026. La cifra fue estimada por Carlos Otto, secretario Legal y Técnico de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), y el pago se concretaría tras el vencimiento de las Letras Capitalizables del Tesoro previsto para este viernes 31 de julio.

Otto explicó a DIARIO HUARPE que PAMI acordó con el Ministerio de Economía de la Nación un mecanismo para regularizar los atrasos acumulados durante los primeros meses del año. Para ello, las entidades farmacéuticas recibieron Letras Capitalizables del Tesoro, conocidas como Lecap.

Una vez cumplido el vencimiento, los títulos podrían convertirse en dinero y los fondos serían distribuidos entre las farmacias. La expectativa del sector es que el pago se haga efectivo durante los primeros días de agosto.

“Eso va a producir un alivio financiero a las farmacias con respecto al cobro de esas prestaciones”, señaló Otto. Según detalló, el acuerdo incluiría aproximadamente cuatro quincenas atrasadas y una deuda vinculada con la prestación de pañales.

El dirigente estimó que el compromiso alcanzaría los $50.000 millones entre las farmacias de todo el país. Dentro de ese total, los establecimientos de San Juan recibirían alrededor de $1.500 millones.

Otto aclaró que las prestaciones posteriores a las incluidas en las Lecap se vienen pagando dentro de los plazos previstos. Por ese motivo, una vez efectivizado el vencimiento de las letras, PAMI quedaría nuevamente dentro del cronograma habitual de pagos.

La demora generó dificultades para sostener la reposición de medicamentos. Las farmacias deben entregar los productos a los afiliados, pagar a las droguerías y esperar posteriormente el reintegro de las obras sociales. Frente a esa diferencia de plazos, recurrir al financiamiento bancario resulta difícil por el costo de las tasas y los márgenes con los que trabaja el sector.

OSP mantiene una demora de 90 días

Mientras PAMI avanzaría con la regularización de sus compromisos, las farmacias sanjuaninas mantienen un atraso cercano a los 90 días en los pagos de la Obra Social Provincia (OSP). Otto no precisó el monto total, aunque indicó que equivale a tres meses de facturación.

“La demora se mantiene en aproximadamente 90 días, pero debería acercarse porque no hay alternativas para sostener esa financiación en las actuales condiciones de comercialización del medicamento”, advirtió.

La situación tiene un impacto significativo sobre el funcionamiento de los establecimientos debido al peso de ambas coberturas. Según Otto, PAMI y la OSP representan en conjunto cerca del 70% de las ventas de una farmacia de San Juan.