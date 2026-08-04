La muerte de Gabriel García Varde causó profunda conmoción y dolor en la opinión pública. El jubilado, que padecía un cuadro de cáncer avanzado, falleció en la noche del sábado 1 de agosto luego de haber hecho pública la dramática situación de abandono institucional y económico que atravesaba.

Su historia cobró repercusión masiva a partir de una desgarradora entrevista brindada al canal Diagonales Stream el pasado 22 de julio. En aquella oportunidad, Gabriel le puso rostro a la vulnerabilidad de miles de adultos mayores al denunciar que el PAMI le había cortado la entrega de los medicamentos fundamentales para sostener su tratamiento.

"Me estoy muriendo de a poco"

Durante la transmisión, el jubilado no pudo contener las lágrimas al mostrar el severo deterioro físico que padecía como consecuencia de la enfermedad y la falta de cobertura médica.

"Cuando vine acá la última vez pesaba 52 kilos. Ahora estoy pesando 43. ¿Lo ves? Me estoy muriendo de a poco", había expresado Gabriel frente a las cámaras, mostrando el drástico descenso de peso sufrido en apenas dos meses.

Según relató el propio anciano, en enero de 2026 la obra social de los jubilados rechazó la renovación de sus tratamientos. "Los médicos me dieron un medicamento oncológico que cuesta $98.000 y PAMI me lo rechazó", explicó. A pesar de haber realizado un reclamo presencial en una de las sedes del organismo donde logró la entrega de un remedio de menor complejidad, denunció: "PAMI me estafó, esta gente está jugando con mi vida".

Pedir en el subte para pagar el alquiler y comer

A la falta de asistencia médica se le sumó una acuciante crisis económica. Gabriel contó que la jubilación mínima no le alcanzaba "para nada" y que no podía continuar trabajando por el avance de la enfermedad.

Para no quedar en la calle y afrontar el pago del hotel en el barrio de Once donde alquilaba una habitación, recurría diariamente a la solidaridad de los pasajeros del Subte:

Ingresos insuficientes: Pagaba cerca de $800.000 mensuales de hospedaje y temía ser desalojado por atrasos.

Alimentación adaptada: Debido a su debilitado estado de salud, la escasa comida que lograba comprar debía consumirla licuada.

Solidaridad ciudadana: Contó que incluso la campera que llevaba puesta durante la entrevista le había sido regalada por un pasajero del subte.

Ola de solidaridad y despedida

La viralización de su testimonio en redes sociales desató una inmediata cadena de donaciones para asistirlo en sus últimos días. Sin embargo, el rápido avance de la enfermedad y el tiempo perdido en la interrupción de su esquema médico desencadenaron su deceso este fin de semana.

Desde el medio Diagonales emitieron un comunicado lamentando su partida: "Gabriel tuvo la valentía de contar su historia y ponerle rostro a una realidad que atraviesan miles de jubilados en la Argentina. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento".