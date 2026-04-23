Sociedad
Pan de leche en sartén fácil y rápido con pocos ingredientes
POR REDACCIÓN
El pan de leche en sartén se consolidó como una de las recetas más prácticas para resolver una comida rápida sin necesidad de horno. Con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos, permite obtener pancitos suaves, esponjosos y dorados, ideales para acompañar mate o café.
Cómo hacer pan de leche en sartén
Ingredientes
- 250 g de harina (000 o leudante)
- 120 ml de leche tibia
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear (o 10 g de levadura seca)
Con estas cantidades salen entre 6 y 8 pancitos, ideales para compartir o guardar.
Paso a paso
- Activar la levadura (opcional): mezclá la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 5 minutos.
- Formar la masa: en un bowl, colocá la harina y la sal. Sumá la mezcla líquida y la manteca o el aceite.
- Amasar: integrá todo hasta obtener una masa suave y lisa. Amasá unos minutos.
- Descanso breve: dejá reposar la masa 10 minutos para mejorar la textura.
- Dividir: armá bollitos del mismo tamaño y aplastalos ligeramente.
- Cocinar: llevá los pancitos a una sartén antiadherente, sin aceite, a fuego bajo. Cociná entre 5 y 7 minutos por lado hasta que estén dorados.
El resultado es un pan tierno por dentro y ligeramente crocante por fuera, que puede consumirse solo o relleno con opciones dulces o saladas. Su versatilidad y rapidez lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan recetas caseras sin complicaciones.
Además de su practicidad, este tipo de preparación refleja una tendencia creciente en la cocina cotidiana: recetas simples, accesibles y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar, sin resignar sabor ni textura.