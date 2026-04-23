El pan de leche en sartén se consolidó como una de las recetas más prácticas para resolver una comida rápida sin necesidad de horno. Con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos, permite obtener pancitos suaves, esponjosos y dorados, ideales para acompañar mate o café.

Cómo hacer pan de leche en sartén

Ingredientes

250 g de harina (000 o leudante)

120 ml de leche tibia

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

1 cucharada de manteca o aceite

1 cucharadita de polvo de hornear (o 10 g de levadura seca)

Con estas cantidades salen entre 6 y 8 pancitos, ideales para compartir o guardar.

Paso a paso

Activar la levadura (opcional): mezclá la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 5 minutos.

Formar la masa: en un bowl, colocá la harina y la sal. Sumá la mezcla líquida y la manteca o el aceite.

Amasar: integrá todo hasta obtener una masa suave y lisa. Amasá unos minutos.

Descanso breve: dejá reposar la masa 10 minutos para mejorar la textura.

Dividir: armá bollitos del mismo tamaño y aplastalos ligeramente.

Cocinar: llevá los pancitos a una sartén antiadherente, sin aceite, a fuego bajo. Cociná entre 5 y 7 minutos por lado hasta que estén dorados.

El resultado es un pan tierno por dentro y ligeramente crocante por fuera, que puede consumirse solo o relleno con opciones dulces o saladas. Su versatilidad y rapidez lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan recetas caseras sin complicaciones.

Además de su practicidad, este tipo de preparación refleja una tendencia creciente en la cocina cotidiana: recetas simples, accesibles y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar, sin resignar sabor ni textura.