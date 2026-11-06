El papa León XIV aterrizó este viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde comenzó su histórica gira por Sudamérica, que también incluirá a Argentina y Perú. Durante el vuelo desde Roma hacia Montevideo, el Pontífice mantuvo un encuentro con los periodistas que acompañan la delegación y dejó una declaración cargada de emoción sobre su antecesor, Francisco, al referirse a su próxima llegada al país.

En medio de la expectativa por su visita a Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, uno de los corresponsales le preguntó si el viaje representaba un homenaje al papa Francisco, quien no pudo visitar su tierra natal durante su pontificado.

"Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría", respondió León XIV, destacando el significado especial que tendrá su paso por territorio argentino.

El encuentro se produjo a bordo del avión papal, donde viajaban 84 periodistas acreditados para cubrir las actividades religiosas y oficiales. Vestido con su tradicional sotana blanca, León XIV recorrió el sector destinado a la prensa, saludó personalmente a los corresponsales y recibió distintos obsequios.

Entre los regalos hubo libros, crucifijos, fotografías familiares y hasta una pelota de béisbol que un periodista estadounidense le pidió que firmara para su hijo. El Pontífice accedió al pedido y estampó su firma con un marcador negro.

León XIV habló de política y derechos humanos durante el vuelo

Durante la conversación con los periodistas, el Papa también fue consultado por su participación en las elecciones legislativas de Estados Unidos y el significado de su voto.

"Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos", respondió, sin profundizar en los resultados electorales.

Otro de los momentos destacados ocurrió cuando un periodista le entregó una carta de la familia de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela, cuyo paradero continúa siendo motivo de preocupación para sus allegados.

Al escuchar la situación y recibir el documento, León XIV cambió su expresión y respondió con una sola palabra: "Tremendo".

El Pontífice también fue consultado por su encíclica Magnífica Humanitas, dedicada al impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Explicó que su elaboración demandó meses de reflexión y análisis de distintas perspectivas.

El Papa llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre

Tras aterrizar en Montevideo a las 16.19, León XIV inició la primera etapa de su gira apostólica. Permanecerá en Uruguay hasta el domingo 8 de noviembre, cuando viajará a Argentina para desarrollar una agenda que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y reunirá a miles de fieles de distintas provincias, entre ellas San Juan, desde donde numerosas delegaciones se preparan para participar de las celebraciones.

Después de su paso por Argentina, el Pontífice continuará su recorrido por Perú, completando una gira sudamericana marcada por encuentros religiosos, actividades institucionales y mensajes dirigidos a las comunidades de la región.