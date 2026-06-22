Lograr papas al horno bien crocantes por fuera y tiernas por dentro es uno de los desafíos más comunes en la cocina casera. Sin embargo, chefs y especialistas en gastronomía coinciden en que existe un truco simple que puede mejorar notablemente el resultado final.

El secreto está en espolvorear sémola sobre las papas antes de llevarlas al horno. Este ingrediente, de textura granulada, se adhiere a la superficie y durante la cocción ayuda a absorber la humedad exterior, lo que favorece la formación de una capa más seca y dorada.

Cómo preparar papas al horno con sémola

Cortá las papas en tamaños similares para que se cocinen parejo. Lavalas y secá bien cada pieza. Esto ayuda a que la sémola se adhiera mejor. Agregá un poco de aceite y mezclá para que todas las papas queden apenas cubiertas. Espolvoreá una capa fina de sémola y mezclá hasta que todas estén recubiertas. Condimentá a gusto: sal, pimienta, pimentón, ajo en polvo o hierbas aromáticas. Llevá al horno fuerte y cociná hasta que estén doradas y crocantes, girando a mitad de cocción para un dorado parejo.

A diferencia de otros métodos como el uso de pan rallado o fécula, la sémola aporta una textura más firme y uniforme, logrando un acabado similar al de las papas de restaurante, pero con un procedimiento más simple y liviano.

Además, este recurso permite reducir la cantidad de aceite utilizada, lo que convierte a esta preparación en una alternativa más saludable sin resignar sabor ni textura.

Con este pequeño cambio en la preparación previa, las papas al horno pueden pasar de ser una guarnición común a un plato mucho más atractivo y con mejor presentación.