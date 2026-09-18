En el Día Internacional de la Igualdad Salarial, la situación de las mujeres en la minería vuelve a poner el foco no solo en cuánto cobran quienes realizan una misma tarea, sino también en las posibilidades de ingreso, permanencia y crecimiento dentro de una actividad históricamente vinculada a los hombres. Carla Costábile, ecretaria adjunta de Asijemin y referente sindical del sector, explicó a DIARIO HUARPE cómo observa actualmente esa situación y cuáles son las principales barreras que persisten.

Costábile señaló que las diferencias salariales explícitas entre hombres y mujeres no son habituales debido a la existencia de escalas salariales en los convenios colectivos. Sin embargo, reconoció que pueden existir situaciones encubiertas cuando una trabajadora y un trabajador realizan tareas similares, pero figuran formalmente en cargos diferentes.

“Sí se pueden dar en algunos casos encubiertos”, explicó. Según detalló, puede ocurrir que en el recibo de sueldo figure otro puesto, aunque las responsabilidades y las tareas desarrolladas sean las mismas.

Dónde se concentran las mujeres

La participación femenina todavía se concentra en determinados sectores de la actividad. Costábile mencionó principalmente las tareas administrativas y aquellas relacionadas con lo que habitualmente se denomina tareas de cuidado.

Carla Costábile, secretaria adjunta de Asijemin

“Más allá las mujeres han logrado esas paredes y y ocupar mejores puestos siguen siendo las mujeres las que por ahí ocupan los puestos más bajos”, afirmó.

Entre las áreas con mayor presencia femenina mencionó administración, seguridad e higiene y limpieza. Para la dirigente, uno de los desafíos pendientes es que más mujeres puedan acceder a puestos de mayor responsabilidad dentro de la actividad.

El peso de las tareas de cuidado

Las características del trabajo minero también generan una dificultad adicional. Los sistemas de roster, que implican permanecer varios días en el lugar de trabajo, pueden complicar la organización familiar, especialmente cuando las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

“Las tareas de cuidado recaen principalmente a las mujeres y muchas veces son la principal barrera para el acceso y sobre todo para la permanencia de la mujer en los puestos de trabajo”, explicó Costábile.

En ese sentido, destacó un acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Según relató, se ampliaron las licencias por maternidad con 30 días pagos adicionales respecto de lo establecido por ley y también se extendió la licencia por paternidad.

El acuerdo incorporó además licencias por adopción, violencia de género e interrupción del embarazo.

“Distribuir equitativamente esas tareas de cuidado hacen que la mujer pueda tener más acceso”, sostuvo.

Políticas de inclusión y ascensos

Para Costábile, las licencias son una herramienta, pero no alcanzan por sí solas. Consideró que hacen falta políticas específicas para aumentar la participación femenina y facilitar su desarrollo profesional.

“Creo que hacen falta políticas concretas para la inclusión de la mujer en la minería”, afirmó.

En ese proceso, también planteó la necesidad de trabajar sobre los ascensos y sobre las condiciones dentro de los lugares de trabajo. “No sirve de nada incluir una mujer si después el ambiente de trabajo hostil exclusivamente por ser una trabajadora mujer”, sostuvo.

La dirigente señaló que la actividad minera ya presenta condiciones particulares para todos los trabajadores por el clima, el aislamiento y los sistemas de permanencia. A eso, según planteó, pueden sumarse dificultades vinculadas específicamente con el género.

Sin una mesa de trabajo actual con el Gobierno

Consultada por el trabajo conjunto con las autoridades, Costábile afirmó que actualmente no existe una política específica en esta materia con el Ministerio de Minería de San Juan ni con la Secretaría de Minería de la Nación.

“Hoy con el Ministerio ni provincial nacional [...] no estamos trabajando”, señaló.

La dirigente recordó que durante gestiones anteriores sí se habían desarrollado capacitaciones, acciones de concientización y propuestas destinadas a generar espacios laborales más seguros para las mujeres.

Para Costábile, la discusión sobre igualdad salarial en la minería forma parte de un problema más amplio: no alcanza con que una mujer ingrese a la actividad si luego encuentra dificultades para permanecer, ascender y desarrollar una carrera. En ese sentido, las políticas de cuidado, las condiciones laborales y las oportunidades de crecimiento aparecen como parte de una misma agenda.